Sowohl bei Saturn als auch bei MediaMarkt laufen noch bis 9 Uhr am Montagmorgen große Rabattaktionen zur Gamescom. Die Angebote der beiden Händler sind weitgehend identisch. In einer ersten Meldung hatten wir und schon das reichhaltige Spiele-Angebot bei MediaMarkt angesehen. Diesmal stellen wir die Hardware in den Mittelpunkt und fokussieren uns der Fairness halber aus Saturn. Wer lieber selbst stöbert, als unseren Empfehlungen zu folgen, findet die Aktionen der Händler hier:

Nintendo Switch Pro Controller + Xenoblade Chronicles

Einer der attraktivsten Deals ist das Bundle mit dem Nintendo Switch Pro Controller und der Xenoblade Chronicles Definitive Edition. Beides zusammen gibt's im Sale für 87,73 Euro, normalerweise müsstet ihr 129,98 Euro bezahlen. Zum Bundle kommt ihr über die Produktseite des Pro Controllers, wenn ihr dort ein bisschen nach unten scrollt:

Nintendo Switch Pro Controller + Xenoblade Chronicles Def. Edition statt 129,98€ für 87,73€

Nacon-Controller für PS4

Auch für die PS4 gibt es Controller im Angebot, nämlich zwei verschiedene Modelle von Nacon: Zum einen den hochwertigen und kabellosen Nacon Revolution Unlimited Pro Controller, zum anderen den günstigen und kabelgebundenen Nacon PS4-Controller.

Headset (PS4, Xbox One) für 19,49€

Das ohnehin schon günstige Headset Turtle Beach Recon 50 gibt es in zwei verschiedenen Varianten für PS4 und Xbox One noch günstiger. Höchste Qualität darf man bei einem Preis von 19,49 Euro natürlich nicht erwarten, aber das kabelgebundene Headset erfüllt durchaus souverän seinen Job. Es verfügt über Schalter zum Stummschalten des Mikrofons und zur Regulierung der Lautstärke.

Sega Mega Drive Mini

Den Sega Mega Drive Mini mit 40 vorinstallierten Klassikern und zwei Bonusspielen könnt ihr für 59€ statt 79,99€ bekommen. Sowohl hinsichtlich der Qualität als auch der Spieleauswahl kann die von Sega selbst stammende Retro-Konsole mit Konkurrenten wie dem SNES Classic Mini durchaus mithalten. Im Lieferumfang sind zwei Controller enthalten.

Sega Mega Drive Mini statt 79,99€ für 59€

Weitere Gaming-Hardware im Angebot

Es gibt noch viele andere Hardware-Angebote unter den Gamescom-Deals. Die meisten richten sich allerdings an PC-Spieler. Für Konsoleros sind immerhin noch externe Festplatten für PS4 und Xbox One sowie Lenkräder dabei. Hier geht's zur Übersicht:

Spiele-Deals

Über das Spiele-Angebot zur Gamescom hatten wir bereits zuvor berichtet. Hier deswegen nur nochmal eine kleine Übersicht über einige der Highlights:

Beachtet bitte, dass euch auf der Produktseite der Spiele in der Regel nicht der korrekte Endpreis angezeigt wird. Die Anpassung an die neue Mehrwertsteuer findet hier nämlich erst im Warenkorb statt.