Saturn hat einen neuen Sale namens "Der große Saturn Sommer-Streich" gestartet. Neben Smartphones, Smartwatches, Kameras und Haushaltsgeräten finden sich unter den Angeboten auch einige Gaming-Deals, die wir uns hier etwas genauer ansehen. Wer lieber selbst die Angebote durchsucht, kann den untenstehenden Link nutzen. Die Aktion dauert bis 9 Uhr am 31. August, einzelne Artikel können aber schon vorher vergriffen sein.

Zu den Angeboten: Der große Sommer-Streich bei Saturn

Gaming-Hardware: Headset, Joy-Cons, PS4-Konsolen

Gaming-Headset für 14,61€

Für alle, die sich beim Spielen mit Teammitgliedern austauschen, aber nicht viel Geld bezahlen wollen, gibt es das Gaming-Headset Piranha HP 25 für 14,61 Euro im Angebot. Über seinen 3,5-mm-Klinkenstecker ist es mit allen aktuellen Konsolen kompatibel und sollte nach derzeitigem Wissensstand auch mit der PS5 und der Xbox Series X funktionieren. Hohe Qualität darf man zu diesem Preis natürlich nicht erwarten, aber das Headset erfüllt seinen Job.

Piranha Hp 25 Gaming-Headset für 14,61 Euro

Joy-Con-Bundle

Switch-Besitzer können sich die Joy-Cons von Nintendo gerade im Bundle mit 51 Worlwide Games, einer Sammlung digitaler Brettspiele, für 82,85 Euro holen. Einzeln sind die Joy-Cons bei Saturn gerade auf 65,92 Euro reduziert, 51 Worldwide Games gibt es für 34,99 Euro. Durch das Bundle spart ihr also immerhin 18,06 Euro. Ihr findet es auf der Produktseite der Joy-Cons, wenn ihr etwas nach unten scrollt:

Nintendo Switch Joy-Cons + 51 Worldwide Games statt 100,91€ für 82,85€

PS4-Konsolen und mehr

Ansonsten gibt es noch ein hochwertiges Lenkrad von Logitech in zwei Versionen für PS4 und Xbox One sowie die PlayStation 4 in zwei verschiedenen Varianten günstiger: Zum einen die PS4 Pro zusammen mit Ghost of Tsushima für 367,63 Euro statt 439,99 Euro, zum anderen die PS4 500 GB für 243,69 Euro statt 299,99 Euro. Angesicht des bald bevorstehenden Releases der neuen Konsolengeneration sind das allerdings keine sonderlich attraktiven Deals.

Zu den Angeboten: Der große Sommer-Streich bei Saturn

Spiele im Angebot

Bei den Spielen gibt es vor allem Angebote für PS4. Hier sind mit dem Final Fantasy 7 Remake und Nioh 2 sogar zwei Hits aus diesem Jahr dabei. Für die Xbox One hingegen sieht es mau aus. Zu beachten ist bei den Spielen, dass die Produktseiten noch nicht den korrekten Preis zeigen. Erst im Warenkorb findet der Angleich an die neue Mehrwertsteuer statt. Hier eine Auswahl aus den Deals:

Zu den Angeboten: Der große Sommer-Streich bei Saturn

Neben den Angeboten des Sommer-Streichs gibt es bei Saturn gerade noch ein paar weitere interessante Spiele-Deals:

Versandkosten sparen: Bei ab 18 freigegebenen Titeln fallen in der Regel Versandkosten von 4,99 Euro an. Diese könnt ihr euch sparen, wenn ihr eure Bestellung zu einem Markt in eurer Nähe liefern lasst und dort selbst abholt.

Gaming-Woche bei Amazon

Übrigens gibt es auch bei Amazon gerade eine ganze Reihe von PS4-Spielen günstiger, als Vorgeschmack auf die Gaming-Woche, die der Händler am 20. August starten will. Eventuell lohnt es sich daher, vor dem Kauf zu vergleichen. Die Übersicht findet ihr hier:

PS4-Spiele reduziert bei Amazon