Seit Freitagabend laufen bei Saturn die Entertainment Weekend Deals. Hier finden sich diese Woche wieder einige Gaming-Angebote, unter anderem Bundles mit der Nintendo Switch Lite oder den Joy-Cons für die normale Switch. Auch ein paar Spiele für Switch, PS4 und Xbox One sind reduziert. Die Angebote gelten bis 9 Uhr am Montagmorgen und werden versandkostenfrei geliefert. In diesem Artikel verschaffen wir euch einen Überblick.

Entertainment Weekend Deals bei Saturn

Bundles mit Joy-Cons, Switch Lite und Animal Crossing: New Horizons

Die Joy-Cons bekommt ihr in der Farbe Neon-Gelb zusammen mit dem Jump&RunYoshi's Crafted World für 89 Euro. Würdet ihr beide Artikel einzeln bei Saturn kaufen, müsstet ihr derzeit 116,98 Euro zahlen. Den Rabatt bekommt ihr, wenn ihr untenstehendem Link folgt und dann rechts unter "Im Set für nur 89€" auf "Alles in den Warenkorb" klickt.

Joy-Cons (2er-Set, gelb) + Yoshi's Crafted World statt 116,98 Euro für 89 Euro

Das neue Animal Crossing: New Horizons, das bei uns im Test sagenhafte 90 Punkte abstauben konnte, gibt es im Bundle mit der Nintendo Switch Lite für 239 Euro. Beim Einzelkauf beider Artikel läge der Preis bei 258,99 Euro. Allzu riesig ist der Rabatt also nicht, trotzdem handelt es sich um eine vergleichsweise günstige Lösung für alle, die jetzt unbedingt Animal Crossing spielen wollen, aber noch immer keine Switch haben.

Nintendo Switch Lite (grau, gelb oder türkis) + Animal Crossing: New Horizons statt 258,99€ für 239€

Spiele-Deals

Auch einige Spiele gibt es günstiger, und zwar nicht nur für die Switch, sondern auch für PS4 und Xbox One. Hier die Übersicht:

Vom Kauf von WWE 2K20 würde wir euch allerdings selbst zu diesem sehr niedrigen Preis noch abraten. Weshalb, erfahrt ihr hier.

Weitere Angebote

Im Gaming-Bereich haben die Entertainment Weekend Deals ansonsten noch Gaming-Stühle, Lenkräder, Amiibos und externe Festplatten für PS4 und Xbox One zu bieten. Darüber hinaus gibt es eine große Auswahl an Notebooks, einige Desktop-PCs und eine Menge Spielzeug günstiger. Zur Übersicht kommt ihr hier:

