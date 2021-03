Bei Saturn laufen gerade die iPhone Days, bei denen es einige Apple-Smartphones ûnd Zubehör wie Schutzhüllen oder Ladegeräte günstiger gibt. Die Auswahl ist eher klein, dafür ist mit dem iPhone 11 Pro mit 256 GB ein echtes Highlight dabei. Die Deals laufen offiziell noch bis zum 26. März, einzelne Angebote können aber natürlich schon früher ausverkauft sein. Hier findet ihr die Übersicht:

Apple iPhone Days bei Saturn: Zu den Angeboten

Der Versand sämtlicher iPhones ist kostenlos. Beim Zubehör können hingegen Versandkosten von 2,99 Euro anfallen, sofern der Bestellwert nicht bei mindestens 59 Euro liegt.

MediaMarkt zieht übrigens bei den meisten Angeboten mit, obwohl es dort erst vor einer Woche eine ähnliche Aktion gab, die inzwischen eigentlich beendet ist. Zu den Smartphone-Deals bei MediaMarkt kommt ihr über diesen Link:

MediaMarkt: Zu den Smartphone-Angeboten

Das Highlight: Apple iPhone 11 Pro mit 256 GB

Das Apple iPhone 11 Pro mit 256 GB Speicherplatz bekommt ihr gerade für 859 Euro statt 1.022,04 Euro. Laut Vergleichsplattformen sind Saturn und MediaMarkt damit die derzeit günstigsten Anbieter, mit deutlichem Abstand zu allen anderen Händlern. Bei MediaMarkt könnt ihr das iPhone 11 Pro aber höchstens noch bei bestimmten Filialen abholen, online ist es bereits ausverkauft.

Apple iPhone 11 Pro (256 GB) statt 1.022,04€ für 859€ bei Saturn

Das Apple iPhone 11 Pro läuft mit dem schnellen A13 Bionic Chip und verfügt über ein 5,8 Zoll großes OLED-Display mit einer Auflösung von 2.436 x 1.125 Pixeln. Dem normalen iPhone 11 ist es dadurch hinsichtlich der Pixeldichte deutlich überlegen (458 statt 326 ppi). Außerdem bekommt ihr beim iPhone 11 Pro eine Triple-Kamera mit Teleobjektiv statt der normalen Dual-Kamera.

Apple iPhone 11 Pro (256 GB) statt 1.022,04€ für 859€ bei MediaMarkt

Tarifangebote mit iPhones

Neben den einzelnen Smartphones gibt es in den iPhone Days auch verschiedene Tarifangebote. In diesen findet ihr neben dem iPhone 11 Pro auch das günstige iPhone SE sowie das aktuelle iPhone 12, das über den neuen A14 Bionic Chip verfügt. Letzteres gibt es einzeln in den iPhone Days leider nicht günstiger.

