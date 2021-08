Bei Saturn und MediaMarkt läuft noch bis 9 Uhr am Montagmorgen der Tag der Freundschaft. Dabei handelt es sich um eine 2-für-1-Aktion, in der ihr bestimmte 4K-Fernseher von LG, Samsung, Philips und anderen Herstellern zweimal bekommt und nur einmal bezahlen müsst. Das führt in vielen Fällen zu sehr günstigen Preisen, falls ihr die Kosten mit jemandem teilen könnt. Hier findet ihr die Aktionen:

Tag der Freundschaft bei Saturn: 2 für 1 mit 4K-Fernsehern

Tag der Freundschaft bei MediaMarkt: 2 für 1 mit 4K-Fernsehern

Wichtig: Damit ihr den Rabatt bekommt, müsst ihr im Warenkorb die Menge auf 2 erhöhen! Sonst kauft ihr nur einen einzelnen Fernseher zum ganz normalen Preis.

Zweimal LG UP80009 mit 75 Zoll zum Preis von einem

Eines der Highlights der Aktion ist der 75 Zoll große LG 75UP80009, den ihr zweimal zum Preis von 1.399 Euro bekommt, also für 799,50 Euro pro Fernseher. Laut Idealo gibt es das Modell einzeln gerade nirgendwo für weniger als 1.355,84 Euro, der bisherige Bestpreis liegt nach Angaben der Vergleichsplattform bei 1.297,89 Euro.

2 x LG 75UP80009 (4K, 75 Zoll) für 1.399€ bei Saturn

2 x LG 75UP80009 (4K, 75 Zoll) für 1.399€ bei MediaMarkt

Was bietet der LG UP80009?

Bildqualität: Der LG UP80009 ist ein 4K-Fernseher der unteren Preisklasse aus 2021. Für den günstigen Preis kann sich die Bildqualität durchaus sehen lassen, allzu hohe Ansprüche sollte man aber nicht haben. So ist der Kontrast aufgrund des IPS-Panels eher niedrig, dafür ist das Display aber auch weniger blickwinkelabhängig. Wie bei nahezu allen günstigen 4K-Fernsehern muss man zudem mit einer recht niedrigen Spitzenhelligkeit leben, HDR kann deshalb nicht richtig ausgenutzt werden.

OS und Apps: Beim Betriebssystem macht der LG UP80009 mit WebOS 6.0, das auch bei LGs OLED-TVs der oberen Preisklasse zum Einsatz kommt, eine gute Figur. Die Bedienung ist komfortabel und es werden sehr viele Apps unterstützt, die in der Regel auch problemlos laufen.

Gaming: Der LG UP80009 hat einen sehr niedrigen Input Lag von rund 10 ms, weshalb er sich gut als Gaming-Fernseher eignet. Ein 120-Hz-Display und HDMI 2.1 sind in dieser Preisklasse aber nicht zu bekommen. Auch VRR (Variable Refresh Rate) gibt es leider nicht. Immerhin ist ALLM (Auto Low Latency Mode) mit dabei.

