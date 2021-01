Am Montag haben sowohl Saturn als auch MediaMarkt Aktionen gestartet, in denen ihr drei Spiele für PS4, Xbox One oder Nintendo Switch bekommen könnt und nur zwei bezahlen müsst. Das günstigste gibt es geschenkt. Heute ist der letzte Tag der Aktion, das Angebot endet pünktlich um Mitternacht. Für jede der Plattformen stehen mehrere Dutzend Spiele zur Auswahl. Die Übersicht findet ihr hier:

3 für 2 bei Saturn: Zu den Angeboten für PS4, Xbox One und Nintendo Switch

3 für 2 bei MediaMarkt: Zu den Angeboten für PS4, Xbox One und Nintendo Switch

Um den Rabatt zu bekommen, müsst ihr nur drei der Titel aus der Liste auswählen und gemeinsam in den Warenkorb legen. Der Preis wird dort dann automatisch angepasst.

3 für 2: Spiele für PS4 und Xbox One

Mit 96 Titeln ist die Auswahl bei den PS4-Spielen mit Abstand am größten. Das liegt unter anderem daran, dass einige PlayStation-Exclusives enthalten sind. Viele der großen Multiplattform-Titel gibt es hingegen auch für die Xbox One. Allerdings sind ein paar Hits schon ausverkauft. Assassin's Creed Odyssey gibt es beispielsweise nur noch für PS4. Hier eine Auswahl der noch verfügbaren Titel:

3 für 2 mit Spielen für Nintendo Switch

Im Gegensatz zu der 3-für-2-Aktion mit Switch-Spielen vor einer Woche sind diesmal leider nicht die großen First-Party-Titel von Nintendo dabei. Ein paar gute Spiele findet man aber trotzdem in der Liste. Hier einige Beispiele:

Übrigens gibt es bei MediaMarkt und Saturn gerade auch noch Spiele von Electronic Arts im Angebot. Mehr dazu erfahrt ihr hier:

