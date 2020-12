Saturn hat, ebenso wie MediaMarkt, direkt im Anschluss an die Black Friday Woche eine Cyber-Week-Aktion gestartet. In dieser gibt es unter anderem einen Rabatt in Höhe der Mehrwertsteuer auf zahlreiche Samsung-Produkte sowie auf ein paar Artikel von Microsoft und JBL. Um 20 Uhr heute Abend endet die Aktion nun. Einige Deals sind leider bereits ausverkauft, aber ein paar interessante Angebote gibt es noch. Hier findet ihr die Übersicht:

Saturn Cyber Week: Mehrwertsteuer geschenkt auf Samsung-Produkte

Der Rabatt ist in den Preisen, die ihr im Online-Shop seht, schon einberechnet. Ab einem Bestellwert von 59 Euro sind Lieferungen versandkostenfrei. Hier zwei der verbliebenen Highlights der Aktion:

Samsung 4K-Fernseher mit 75 Zoll

Eines der besten noch verfügbaren Angebote aus dem TV-Bereich ist der 75 Zoll große Samsung GU75TU8079, den ihr schon für 860,75 Euro bekommt. Saturn ist damit laut Vergleichsplattformen zusammen mit MediaMarkt der günstigste Anbieter. Nach Angaben von Idealo liegt der zweitbeste Preis derzeit bei 988,97 Euro.

Samsung GU75TU8079 (4K, 75 Zoll) für 860,75€ bei Saturn

Der Samsung TU8079 bietet trotz seines eher niedrigen Preises eine recht gute Bildqualität, was unter anderem am sehr hohen Kontrast liegt, der sich auch mit vielen deutlich teureren 4K-Fernsehern messen kann. Beim Input Lag schneidet der TU8079 mit knapp 10 ms ebenfalls sehr gut ab. Auf ein 120-Hz-Display und HDMI 2.1 muss man in dieser Preisklasse aber verzichten.

Samsung Galaxy A51 mit 128 GB

Auch beim Samsung Galaxy A51 sind Saturn und MediaMarkt derzeit laut Vergleichsplattformen die günstigsten Anbieter, und zwar mit einem Preis von 218,97 Euro. Das Smartphone ist ein guter Kompromiss für diejenigen, die gute Leistung wollen, aber vor den hohen Kosten des Samsung Galaxy S20 zurückschrecken. Es verfügt über 128 GB Speicher, 4 GB Arbeitsspeicher und ein 6,5 Zoll großes Display mit einer Auflösung von 2.400 x 1.080 Pixeln. Der Exynos 9611 Prozessor erreicht Taktfrequenzen von bis zu 2,3 GHz.

Samsung Galaxy A51 (128 GB) für 218,97€ bei Saturn