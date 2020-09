Im aktuellen Saturn-Prospekt mit dem Titel "Technikparadies Zuhause" bietet der Händler den manchmal auch als "PS5-TV" bezeichneten Sony XH90 in der Größe 55 Zoll zum sehr günstigen Preis von 921,31 Euro an. Saturn ist damit weit günstiger als andere Händler. Bei MediaMarkt und Otto beispielsweise bezahlt man für dieses Modell derzeit 1.071,29 Euro, bei Amazon sogar 1.199 Euro.

Sony 55XH9077 (4K, 55 Zoll, 120 Hz) statt 1.199€ für 921,31€ bei Saturn

Wie die anderen Deals aus dem Saturn-Prospekt läuft das Angebot allerdings nur noch bis 9 Uhr am Montagmorgen. Der Versand ist in diesem Fall kostenlos.

Was bietet der Sony XH90?

Der Sony XH90 verfügt über ein VA-Panel mit gutem Kontrast und Full Array Local Dimming. Der Bildschirm ist also in Zonen eingeteilt, deren Helligkeit einzeln an die Szene angepasst wird. Zudem besitzt er ein 120-Hz-Display, das für flüssige Darstellung schneller Bewegungen sorgt. Auch die Spitzenhelligkeit von über 700 cd/m2 kann sich sehen lassen. Der Sony XH90 liegt mit diesem Wert ungefähr auf dem Niveau des LG OLED CX. Nur die Schwarzwerte der deutlich teureren OLED-TVs kann er nicht erreichen.

Der Input Lag liegt bei 15 ms mit 60 Hz und 7 ms mit 120 Hz. Somit ist der Sony XH90 hervorragend als Gaming-Fernseher geeignet. Durch seinen HDMI-2.1-Anschluss wird er mit der PS5 und der Xbox Series X zudem prinzipiell das Spielen bei 4K-Auflösung und 120 fps ermöglichen. Welche Spiele das ausnutzen werden, bleibt abzuwarten. Zu beachten ist außerdem, dass die HDMI-2.1-Features beim Sony XH90 erst noch mit einem künftigen Firmware-Update nachgereicht werden.

Weitere Angebote im Saturn-Prospekt

Der aktuelle Saturn-Prospekt bietet noch jede Menge weiterer Deals. Unter den TV-Angeboten finden sich beispielsweise auch Modelle von LG, Philips, Samsung und Panasonic. Auch Laptops und Smartphones gibt es günstiger, beispielsweise das Samsung Galaxy S20 mit 128 GB. Zudem ist eine riesige Auswahl an Haushaltsgeräten reduziert. Die Übersicht findet ihr hier:

