Sowohl bei MediaMarkt als auch bei Saturn gibt es gerade Rockstars Action-Blockbuster Red Dead Redemption 2 in der PS4-Version für 14,99 Euro im Angebot. Laut Vergleichsplattformen ist das Open-World-Spiel derzeit nirgendwo sonst so günstig zu bekommen. Die Xbox-One-Version ist mit 17,96 Euro ein bisschen teurer. Beide Händler geben bislang kein offizielles Ablaufdatum für den Deal an. Hier geht's zum Angebot:

Red Dead Redemption 2 (PS4) für 14,99€ bei Saturn

Red Dead Redemption 2 (PS4) für 14,99€ bei MediaMarkt

Da es sich um ein erst ab 18 freigegebenes Spiel handelt, werden Versandkosten von 4,99 Euro berechnet. Diese könnt ihr allerdings vermeiden, wenn ihr es zu einem Markt in eurer Nähe liefern lasst und dort selbst abholt.

Weitere Spiele-Angebote bei Saturn und MediaMarkt

Saturn und MediaMarkt haben noch einige weitere Spiele für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series im Angebot. Eine offizielle Rabattaktion gibt es bisher zwar nicht, aber der Verdacht liegt nahe, dass die beiden Händler versuchen, den heute gestarteten Oster-Angeboten bei Amazon Konkurrenz zu machen. Hier ein paar Beispiel-Deals:

Mehr Spiele-Deals bei MediaMarkt und Saturn findet ihr hier:

Gaming-Deals bei Saturn

Gaming-Deals bei MediaMarkt

Oster-Angebote bei Amazon

Wie gesagt, laufen seit heute auch die Oster-Angebote bei Amazon. Hier gibt es zahlreiche Spiele-Deals für PlayStation, Xbox und Nintendo Switch. Einen Teil der oben genannten Spiele gibt es dort zu ähnlichen Preisen, nur könnt ihr bei Amazon die Versandkosten bei Ab-18-Titeln leider nicht umgehen. Neben Spielen bekommt ihr Fernseher, Laptops, Smartphones, Blu-rays und viele weitere Produkte günstiger. Hier kommt ihr zur Übersicht:

Amazon: Zu den Oster-Angeboten