Es ist soweit: Wie bereits gestern angekündigt hat Saturn seine große Super-Bowl-Aktion gestartet, in der es auf fast alle verfügbaren Produkte einen Rabatt in Höhe der Mehrwertsteuer gibt. Die Aktion läuft für alle, die eine Saturn Card besitzen, bereits seit 8 Uhr. Für alle anderen startet sie um 10 Uhr. Sie endet am 9. Februar um 10 Uhr vormittags. Die besten Angebote könnten aber schon lange vorher ausverkauft sein. Hier findet ihr die Übersichtsseite mit den wichtigsten Infos:

Saturn Super-Bowl-Aktion: 19% Mehrwertsteuer geschenkt auf fast alles

Nintendo Switch für 277,30 Euro

Zum Start der Aktion gibt es eine dicke Überraschung: Die Nintendo Switch ist auch mit dabei! Diese war noch gestern Abend bei Saturn nicht verfügbar. Deshalb sind wir davon ausgegangen, dass sie nicht Teil der Aktion sein würde. Jetzt ist sie jedoch wieder da und kostet durch den Rabatt von 15,966 Prozent nur noch 277,30 Euro statt 329,29 Euro. So günstig haben wir Nintendos Hybridkonsole seit Black Friday bei keinem größeren Händler mehr gesehen.

Nintendo Switch statt 329,99 Euro für 277,30 Euro bei Saturn

Nintendo Switch Lite günstig

Ähnliches gilt übrigens auch für die Nintendo Switch Lite. Die günstigste Variante in Gelb bekommt ihr schon für 164,70 Euro statt 195,99 Euro. Auch das Bundle mit der Switch Lite, Animal Crossing: New Horizons und 3 Monaten Nintendo Switch Online könnt ihr günstiger bekommen, nämlich für 199,16 Euro statt 237 Euro. Auch hier haben wir seit Black Friday kein so günstiges Angebot mehr gesehen.

Wieso 15,966 % Rabatt? Die aktuelle Mehrwertsteuer beträgt zwar 19 Prozent, der Rabatt beträgt aber 15,966 Prozent, weil er ausgehend vom Preis inklusive Mehrwertsteuer berechnet wird. Ein Beispiel: Ein Artikel kostet ohne Mehrwertsteuer 1 Euro. Rechnet man die Mehrwertsteuer von 19 Prozent hinzu, liegt der Preis bei 1,19 Euro. Zieht man nun aber diese 19 Cent wieder ab, sind das 15,966 Prozent von 1,19 Euro.

Weitere Angebote

Natürlich gibt es in der Mehrwertsteueraktion von Saturn noch jede Menge weitere günstige Angebote. Gerade unter den Smartphones und den 4K-Fernsehern finden sich interessante Deals. Tipps, auf welche Produkte ihr bei eurer Schnäppchensuche achten könntet, haben wir euch schon gestern zusammengestellt:

Die Übersichtsseite der Aktion, die auch einige von Saturn selbst ausgewählte Highlights enthält, findet ihr hier:

