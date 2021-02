Schon gestern hat es Gerüchte gegeben, inzwischen ist es offiziell: Saturn startet eine große Super-Bowl-Aktion, in der es einen Rabatt in Höhe der Mehrwertsteuer (also 15,966 Prozent) geben wird. Dieser gilt für fast alle sofort verfügbaren Artikel (Ausnahmen siehe unten). Die Aktion beginnt für alle, die eine Saturn Card besitzen, um 8 Uhr am Sonntagmorgen. Alle anderen müssen sich bis 10 Uhr gedulden und dann mit dem zufriedengeben, was noch übrig ist. Hier werdet ihr die Übersichtsseite finden:

Saturn Super-Bowl-Aktion: 19% Mehrwertsteuer geschenkt auf fast alles

Die Aktion soll volle zwei Tage laufen und am 9. Februar um 10 Uhr vormittags enden. Lieferungen ab einem Bestellwert von 59 Euro sollen versandkostenfrei sein. Von dem Rabatt ausgenommen sind Produkte der Marken Apple, Dyson, Sonos, Tchibo und Blink. Auch einige Microsoft-Surface-Produkte sind nicht mit dabei. Zudem gilt der Rabatt nicht für Dienstleistungen, Verträge, digitale Inhalte oder Gutscheinkarten.

Wieso 15,966% Rabatt? Die aktuelle Mehrwertsteuer beträgt zwar 19 Prozent, der Rabatt beträgt aber 15,966 Prozent, weil er ausgehend vom Preis inklusive Mehrwertsteuer berechnet wird. Ein Beispiel: Ein Artikel kostet ohne Mehrwertsteuer 1 Euro. Rechnet man die Mehrwertsteuer von 19 Prozent hinzu, liegt der Preis bei 1,19 Euro. Zieht man nun aber diese 19 Cent wieder ab, sind das 15,966 Prozent von 1,19 Euro.

Was sind die besten Angebote?

Wir können nicht mit Sicherheit sagen, welche Produkte morgen um 8 bzw. 10 Uhr noch verfügbar sein werden und ob es noch irgendwelche Preisänderungen geben wird. Aber für den Fall, dass alles bleibt wie bisher, haben wir hier ein paar Highlights zusammengestellt, die ihr im Auge behalten könnt:

Nintendo Switch Lite & Animal Crossing

Die Nintendo Switch ist aktuell bei Saturn leider nicht verfügbar und wird deshalb wohl nicht Teil der Aktion sein. Die Nintendo Switch Lite hingegen könnte so günstig werden wie seit dem letzten Black Friday nicht mehr. Falls ihr euch für Animal Crossing: New Horizons interessiert, lohnt es sich, gleich zum Bundle zu greifen, das auch noch 3 Monate Nintendo Switch Online beinhaltet. Hier die voraussichtlichen Preise:

4K-Fernseher zu günstigen Preisen

Natürlich führt der Rabatt auch bei einigen 4K-TVs zu günstigen Preisen. Beim beliebten LG OLED BX mit 55 Zoll würde der Preis beispielsweise von 1.249 Euro auf 1.049,58 Euro sinken, womit Saturn laut Vergleichsplattformen momentan der günstigste Anbieter wäre. Der LG OLED BX bietet nicht nur sehr hohe Bildqualität, sondern auch niedrigen Input Lag und zwei HDMI-2.1-Anschlüsse, durch die mit PS5 und Xbox Series X Gaming in 4K mit bis zu 120 fps prinzipiell möglich ist.

Hier eine Auswahl an 4K-Fernsehern, die nicht zuletzt für Gamer interessant sein können, und ihre voraussichtlichen Preise:

Smartphones wie das neue Samsung Galaxy S21 5G

Bei den Smartphones müsst ihr, wie oben schon gesagt, leider auf Apple-Produkte verzichten. Das neue Samsung Galaxy S21 hingegen ist nicht explizit von der Aktion ausgeschlossen. Die günstigste Variante mit 128 GB kostet derzeit 848,66 Euro. Durch den Rabatt würde ihr Preis auf 713,16 Euro fallen. Ob und wie lange das Galaxy S21 tatsächlich zu diesem Preis verfügbar sein wird, bleibt natürlich abzuwarten. Hier eine kleine Auswahl an Smartphones und ihre voraussichtlichen Preise:

