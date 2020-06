Bei Saturn bekommt ihr ab 20 Uhr heute Abend bis 9 Uhr am Montagmorgen einen Rabatt in Höhe der aktuellen Mehrwertsteuer auf das gesamte Sortiment. Ihr spart also 15,966 Prozent. Von dem Angebot sind nur zwei Gruppen von Artikeln ausgenommen:

Artikel, die bereits aufgrund einer anderen Aktion reduziert sind. Artikel, die momentan nicht auf Lager sind.

Hiervon abgesehen gilt die Aktion für sämtliche Bereiche, von 4K-Fernsehern über Smartphones bis hin zu Konsolen und Videospielen. Der Rabatt wird an der Kasse einberechnet.

Saturn: 19% Mehrwertsteuer geschenkt auf alle vorrätigen Artikel

Wieso 15,966 Prozent Rabatt? Die Saturn-Aktion orientiert sich an der aktuellen Mehrwertsteuer von 19%. Bezogen auf den Verkaufspreis inklusive Mehrwertsteuer bedeutet das einen Rabatt von 15,966%. Ein Beispiel: Ein Artikel, der sonst 1€ kosten würde, kostet mit 19% Mehrwertsteuer 19 Cent mehr, also 1,19€. Zieht man diese 19 Cent aber wieder vom Verkaufspreis ab, sind das 15,966% von 1,19€.

Am besten nutzt man die Aktion natürlich für den Kauf von Produkten, deren Preise vergleichsweise stabil sind oder die noch so neu sind, dass in nächster Zeit mit keinem größeren Preissturz zu rechnen ist. Hier haben wir euch ein paar interessante Artikel herausgesucht und ausgerechnet, was sie nach Abzug des Rabatts kosten würden:

Wie gesagt, gelten die angegebenen Preise nur, solange Saturn die betreffenden Artikel noch auf Lager hat. Es ist aber damit zu rechnen, dass ein paar der beliebtesten Produkte sehr bald nach Aktionsstart bereits ausverkauft sein werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, dass Saturn einzelne Preise noch ändert.

Übrigens könnt ihr euch eventuell anfallende Versandkosten sparen, wenn ihr den Artikel zu eurem Markt in eurer Nähe liefern lasst und dort selbst abholt.

