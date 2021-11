Unter den Angeboten des neuen Saturn-Prospekts, der schon mal einen Vorgeschmack auf Black Friday liefern soll, finden sich einige interessante TV-Deals. Neben einem OLED-TV von LG für 699 Euro bekommt ihr beispielsweise auch einen mit Ambilight ausgestatteten 4K-Fernseher von Philips im Angebot, nämlich für 499 Euro (UVP: 899 Euro) bei 55 Zoll.

Laut Vergleichsplattformen war das vor etwa drei Monaten erschienene Modell bisher noch nie so günstig zu bekommen. Nach Angaben von Idealo lag der bisherige Bestpreis bei 599 Euro. Selbst der Vorgänger Philips PUS7805 scheint derzeit in 55 Zoll nirgendwo so günstig zu haben zu sein.

Was bietet der Philips PUS7906?

Bild: Beim Bild liefert der Philips PUS7906 für seinen Preis recht gute Qualität, beeindruckt aber nicht. Das liegt unter anderem an der Edge-LED-Beleuchtung, die nicht so gleichmäßig ist wie bei Direct-LEDs, und der allgemein recht niedrigen Spitzenhelligkeit. Immerhin werden die gängigen HDR-Formate wie HDR 10+ und Dolby Vision unterstützt.

OS & Ambilight: Der größte Vorteil des PUS7906 gegenüber dem Vorgänger PUS7805 ist das Android-Betriebssystem, das einen sehr guten App-Support und eine größtenteils komfortable Bedienung liefert. Wie die meisten aktuellen 4K-TVs von Philips besitzt der PUS7906 außerdem Ambilight, das die Wand hinter dem Fernseher in den Farben des Bildes beleuchtet. Das wirkt vor allem in dunklen Räumen ziemlich beeindruckend.

Gaming: Zum Input Lag liegen uns leider noch keine Messdaten vor. Beim Vorgänger lag dieser bei rund 20 ms. Da Philips dieses Jahr bei seinen teureren Modellen deutlich mehr Wert auf Gaming-Features und niedrigen Input Lag gelegt hat als noch 2020, erwarten wir, dass auch der günstige PUS7906 zumindest nicht schlechter abschneidet als das ältere Modell. Ein 120-Hz-Display und HDMI 2.1 bekommt ihr in dieser Preisklasse aber nicht. ALLM ist jedoch dabei.

