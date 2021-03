Saturn hat seine Osterangebote gestartet, unter denen sich eine ganze Menge 4K-Fernseher und sogar ein 8K-Modell befinden. In diesem Artikel stellen wir euch kurz ein paar der Highlights vor. Falls ihr lieber den Überblick über die gesamten TV-Angebote der noch bis zum 11. April laufenden Aktion haben wollt, findet ihr diesen hier:

Saturn Oster-Preisansage: Zu den TV-Angeboten

8K-TV von LG für 999 Euro

Den 8K-Fernseher LG NANO959 bekommt ihr in der Größe 65 Zoll für nur 999 Euro. Laut Vergleichsplattformen gab es das Modell noch nie so günstig. Dabei solltet ihr beachten: Der LG NANO959 besitzt zwar HDMI 2.1 auf allen vier Port, aber nur, um 8K 60 Hz abspielen zu können. Er besitzt kein 120-Hz-Panel. Ansonsten bietet er niedrigen Input Lag und eine gute Bildqualität, wenngleich der Kontrast durch das IPS-Panel etwas niedrig ausfällt.

LG NANO959 (8K, 65 Zoll) für 999€ (UVP: 2.899€) bei Saturn

Samsung TU7079 mit 75 Zoll

Den Samsung TU7079 mit stattlichen 75 Zoll bekommt ihr für 899 Euro bei versandkostenfreier Lieferung. Saturn gehört damit zu den derzeit günstigsten Angebot, allerdings liegt Amazon gleichauf. Der TU7079 ist einer von Samsungs 2020er 4K-Fernsehern der unteren Preisklasse, bietet aber trotzdem hohen Kontrast, sehr niedrigen Input Lag und ein komfortables Betriebssystem mit gutem App-Support. HDMI 2.1 oder 120Hz gibt's aber nicht.

Samsung TU7079 (4K, 75 Zoll) für 899€ (UVP: 1.379€) bei Saturn

Grundig GUB7040 ab 333 Euro

Im unteren Preisbereich bekommt ihr unter anderem den Grundig GUB7040 in verschiedenen Größen günstiger. Die kleinste Version in 43 Zoll gibt es für 333 Euro (UVP: 499 Euro). Es handelt sich dabei um ein Amazon Fire TV mit sehr gutem App-Support und Alexa-Sprachsteuerung. Das Bild kann sich für den Preis durchaus sehen lassen. Der Input Lag fällt laut unabhängigen Messungen mit über 30 ms aber etwas hoch aus. Damit kann man zwar insbesondere in Singelplayer-Spielen leben, optimal ist es aber nicht.

Grundig GUB7040 (4K, Fire TV) ab 333 Euro bei Saturn

Weitere TV-Angebote (Auswahl):

Oster-Angebote bei MediaMarkt

Die meisten der genannten Fernseher bekommt ihr übrigens auch in der Oster-Aktion bei MediaMarkt günstiger. Dort gibt es heute außerdem den Samsung Q60T mit 55 Zoll als 24-Stunden-Deal für 717 Euro. Die Übersicht über die Osterangebote bei MediaMarkt findet ihr hier:

MediaMarkt: Zu den Oster-Angeboten