Den 50 Zoll großen und mit Ambilight ausgestatteten 4K-Fernseher Philips 50PUS7805 bekommt ihr bei Saturn und MediaMarkt gerade für nur 399 Euro (UVP: 549 Euro). Laut Vergleichsplattformen sind die beiden Händler damit derzeit die günstigsten Anbieter. Nach Angaben von Idealo hat es das Modell bislang überhaupt nur an einem einzigen Tag kurz vor Black Friday 2020 zu einem ähnlich günstigen Preis gegeben. Hier geht's zum Deal:

Philips 50PUS7805 (4K, 50 Zoll, Ambilight) für 399€ (UVP: 549€) bei Saturn

Das Angebot soll nach derzeitigem Stand nur noch bis 9 Uhr morgens am 4. März gelten. Der Versand ist übrigens kostenfrei.

Was bietet der Philips PUS7805?

Guter Kontrast: Beim Philips PUS7805 kommen je nach Größe verschiedene Displays zum Einsatz. Manche haben ein IPS-Panel, das geringe Blickwinkelabhängigkeit, aber eher schwachen Kontrast bietet. Bei der 50-Zoll-Version hingegen kommt das beliebtere VA-Panel mit hohem Kontrast zum Einsatz. Insgesamt bietet der Philips PUS7805 für seinen Preis eine gute Bildqualität, ohne allerdings im Vergleich zur Konkurrenz besonders hervorzustechen.

Ambilight: Gegenüber den Konkurrenten zeichnet sich der Philips PUS7805 vor allem durch das Ambilight-Feature aus. Bei diesem wird die Wand hinter dem Fernseher in den Farben des Bildes beleuchtet, um für passende Lichtstimmung zu sorgen und den Fernseher noch größer erscheinen zu lassen. Das wirkt vor allem bei Fernsehabenden in dunklen Räumen sehr beeindruckend. Der PUS7805 gehört zu den günstigsten Modellen aus 2020, die dieses Feature besitzen.

Okay fürs Gaming: Der Input Lag soll laut verschiedenen unabhängigen Quellen bei etwas mehr als 20 ms liegen. Das geht fürs Gaming in Ordnung, aktuelle Modelle von Herstellern wie Samsung oder LG reagieren aber noch ein ganzes Stück schneller. Features wie HDMI 2.1 oder 120 Hz bekommt ihr in dieser Preisklasse leider nicht.

