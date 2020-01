Bis zum 2. Februar um 20 Uhr könnt ihr euch die Angebote im aktuellen Saturn Prospekt sichern. Allen voran gibt es hier eine Auswahl an 4K-Fernseher von LG, Sony und Philips deutlich günstiger. Des Weiteren ist das Microsoft Surface Pro 7 im Angebot und wer möchte, kann sich ein Galaxy Tab im Deal schnappen.



Alle Angebote gelten zudem nur solange der Vorrat reicht.

LG OLED55C97LA 4K TV günstiger kaufen

So gut ist das Angebot: Im Saturn Prospekt könnt ihr euch den LG OLED55C97LA zum aktuell zweitbesten Preis kaufen. Günstiger ist nur Rakuten, die nochmal rund 25 Euro weniger verlangen. Bei Saturn kostet der 4K TV im Angebot nur noch 1.333 Euro.



Das steckt im LG OLED TV: Der Fernseher bietet eine 55 Zoll Bildschirmdiagonale und setzt auf die OLED-Technologie. Diese sorgt für ein besonderes Fernsehererlebnis mit herausragenden Farb- und Schwarzwerten. Dazu ist der Kontrast dank HDR10 Pro und HLG ebenfalls besonders gut.



Darüber hinaus verfügt er über Dolby Vision und setzt auf webOS 4.5 mit ThinQ. Für die nötige Leistung bei der Bildberechnung sorgt der LG Alpha-9 Prozesser der zweiten Generation. Des Weiteren hat er einen gute Klang und überzeugt die bisherigen Käufer mit 4,5 von 5 Sterne.

Samsung UE65RU7099: Perfekter 4K TV für Gaming

Großer TV, kleiner Preis: Im Saturn Prospekt kostet der Samsung UE65RU7099 4K TV nur 599 Euro. Für einen Fernseher mit einer 65 Zoll Bildschirmdiagonalen ein durchaus geringer Preis. Gleichzeitig stellt dieses Angebot den aktuellen Bestpreis des TVs dar. Günstiger bekommt ihr ihn derzeit nirgends.



Der Samsung TV hat natürlich nicht die Bildqualität wie der LG OLED. Verstecken muss er sich mit seinem LED-Display allerdings auch nicht. Er verfügt ebenfalls über HDR und hat einen Game-Modus, wodurch der Input Lag auf 13,7 ms sinkt. Also perfekt fürs Spielen an der PS4 Pro und Xbox One X. Entsprechend bekommt er für sein komplettes Paket von den bisherigen Käufern im Schnitt auch 4,7 von 5 Sterne.

