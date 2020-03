Im aktuellen Saturn Prospekt gibt es zu jedem dort angebotenen Artikel ein Geschenk gratis dazu. Dadurch ergeben sich einige Bestpreise für verschiedene Produkte im Angebot. Allen voran sind einige 4K-Fernseher im Angebot günstiger. Es erwarten euch aber auch Angebote rund um die PS4, Nintendo Switch und Xbox One X.



Saturn 3 für 2: Im Angebot des Saturn Prospekts könnt ihr euch zudem aktuell Spiele für die PS4 und Xbox One günstiger kaufen. Legt einfach drei Spiele in den Warenkorb und ihr müsst nur zwei davon bezahlen.

Wie lange gilt der Saturn Prospekt? Die Angebote im aktuellen Saturn Prospekt gelten bis zum 16. März um 9 Uhr MEZ oder solange der Vorrat reicht.

Alle Angebote im Saturn Prospekt

Sony KD-65XG9505 4K TV + Xbox One X günstiger

So gut ist das Angebot: Im Saturn Prospekt bekommt ihr den Sony KD-65XG9505 4K TV mit 65 Zoll für 1.444 Euro. Das ist gleichzeitig der aktuelle Bestpreis für den Fernseher. Als Geschenk erhaltet ihr die Xbox One X im Forza Horizon 4 LEGO Speed Champion Bundle gratis dazu. Zieht man den Wert des Xbox-Bundles von rund 270 Euro vom Kaufpreis des Fernsehers ab, zahlt ihr effektiv nur 1.174 Euro. Das ist ein absoluter Bestpreis für den 4K-Fernseher von Sony.



Das bietet der 4K TV: Mit dem Sony KD-65XG9505 sichert ihr euch einen sehr guten 65 Zoll 4K-Fernseher. Beim Betriebssystem setzt Sony auf Android TV, wodurch ihr Zugriff auf den Google Play Store am TV erhaltet. Der X1 Ultimate-Prozessor sorgt zudem für eine sehr gute Bildberechnung. Des Weiteren bietet er natürlich HDR und einen Spiele-Modus für einen besseren Input-Lag von rund 20 ms. Beim Display setzt Sony zudem auf die LED-Technologie.



So gut ist der TV für die Käufer: Insgesamt bekommt der Sony 4K TV von den bisherigen Käufern sehr gute Bewertungen. Bei 287 Bewertungen erhält er im Schnitt 4,4 von 5 Sterne. Sie heben vor allem das sehr gute Gesamtpaket und das Bild an sich hervor.

Sony 4K TV + gratis Xbox One X für 1.444 Euro

Weitere Top-Angebote im Saturn Prospekt

Des Weiteren könnt ihr euch im Angebot bei Saturn die Nintendo Switch Lite im Bundle mit einem amiibo und die PS4 Slim mit zusätzlichem Controller günstiger sichern. Von Microsoft bekommt ihr das Surface Go mit Type-Cover günstiger.

Alle Angebote im Saturn Prospekt

Dieses Angebot solltet ihr nicht verpassen: Disney+ gibt es derzeit für nur 59,99 Euro pro Jahr. Damit bekommt ihr das Abo vor dem offiziellen Start besonders günstig.

