Bei Saturn gibt es einige Spiele für PS4 und PS5 im Angebot. Zum Beispiel ist der PlayStation-exklusive Open-World-Hit Days Gone auf 16,86 Euro reduziert. Auch ein paar Multiplattformtitel gibt es günstiger, hier gilt der Rabatt zum Teil ebenfalls für die Xbox-One-Version. In manchen Fällen ist Amazon mitgezogen und bietet die Spiele zu ähnlichen Preisen an. Darauf weisen wir in der folgenden Auswahlliste entsprechend hin:

Die Versandkosten für Spiele liegen bei Saturn in der Regel bei 2,99 Euro pro Bestellung, erhöhen sich aber auf 4,99 Euro, wenn erst ab 18 freigegebene Titel dabei sind. Sie entfallen jedoch, wenn ihr die Spiele zu einem Markt in eurer Nähe liefern lasst und dort selbst abholt. Dies ist derzeit allerdings nicht bei allen Filialen möglich. Bei Amazon fallen bei Ab-18-Titeln Versandkosten von 5 Euro an.

Die Deals sind übrigens nicht Teil einer größeren Aktion, sondern lediglich verstreute Einzelangebote. Deshalb gibt es auch keine Angaben dazu, wie lange die Angebote laufen werden. Die Preise können sich also jederzeit wieder ändern. Mehr Angebote für die PS4 bei Saturn findet ihr hier:

