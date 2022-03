Saturn hat am Dienstagabend einen neuen Prospekt gestartet, in dem es neben Laptops, Smartphones, Tablets und Computerzubehör auch einige Gaming-Angebote gibt. Mit dabei sind zum Beispiel ein Bundle mit PS5-Controller und Gran Turismo 7 sowie eine günstige PS5-SSD mit 20€-Coupon. Die Deals laufen noch bis zum 29. März, sofern sie nicht vorher ausverkauft sind. Hier findet ihr die Übersicht über alle Angebote:

Sony DualSense mit Gran Turismo 7

Den Sony DualSense PS5-Controller bekommt ihr im Bundle mit dem Rennspielhit Gran Turismo 7 für 124,99 Euro. Das Angebot gilt prinzipiell für alle Farben, also auch für relativ neue Varianten wie Nova-Pink, Starlight Blue und Purple. Die schwarze Version ist momentan allerdings ausverkauft. Der Versand ist kostenlos.

Einzeln kostet der Sony DualSense bei Saturn aktuell 69,99 Euro bis 74,99 Euro je nach Farbe, die PS5-Version von Gran Turismo 7 liegt bei 72,99 Euro. Der Rabatt beträgt also rund 18 bis 23 Euro. Das ist kein riesiger Preisnachlass, aber für den preisstabilen PS5-Controller und ein brandneues Spiel trotzdem nicht schlecht. Ihr findet des Bundle auf der Produktseite des Controllers, wenn ihr etwas nach unten scrollt.

385 9 Mehr zum Thema Gran Turismo 7 im Test: Aus Liebe zum Automobil

Mehr Gaming-Angebote: PS5-SSD und Nintendo Game & Watch

Es gibt noch einige weitere Gaming-Angebote im Saturn-Prospekt. Eines der Highlights ist die Retrokonsole Nintendo Game & Watch: The Legend of Zelda, die ihr schon für 33 Euro bekommt. Laut Vergleichsplattformen gab es den Ende letzten Jahres erschienenen Handheld überhaupt noch nie so günstig. Ebenfalls günstig ist die PS5-kompatble SSD Crucial P5 Plus, bei der ihr zum Preis von 129 Euro für 1 TB sogar noch einen 20€-Coupon geschenkt dazu bekommt. Hier ein paar ausgewählte Deals: