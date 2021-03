Bei Saturn und MediaMarkt könnt ihr das Samsung Galaxy S20 FE mit 128 GB seit heute in einem neuen Tarifangebot für einen einmaligen Gerätepreis von 9 Euro und einen monatlichen Grundpreis von 19,99 Euro bekommen. Der Vertrag beinhaltet eine Telefon-Flatrate, eine Hotspot-Flatrate sowie 6 GB LTE im Netz von Vodafone. Nach derzeitigen Angaben soll der Deal nur bis zum 31. März verfügbar sein. Hier findet ihr das Angebot:

Saturn: Tarifangebot mit Samsung Galaxy S20 FE, 6GB LTE und Telefon-Flatrate

MediaMarkt: Tarifangebot mit Samsung Galaxy S20 FE, 6GB LTE und Telefon-Flatrate

Wie viel spart man mit dem Tarifdeal?

Bei einem monatlichen Grundpreis von 19,99 Euro belaufen sich die Kosten in den zwei Jahren der Mindestvertragslaufzeit auf 479,76 Euro. Hinzu kommen der einmalige Gerätepreis von 9 Euro und die übliche Anschlussgebühr von 39,99 Euro. Der Versand ist kostenlos. Die Gesamtkosten des Tarifdeals liegen somit bei 528,75 Euro.

Einzeln kostet das Samsung Galaxy S20 FE mit 128 GB Speicher bei Saturn und MediaMarkt derzeit zwischen 488,82 Euro und 529 Euro, je nach Farbe. Es ist also kaum günstiger als der gesamte Tarifdeal. Vergleichbare Tarife im Netz von Vodafone gibt es einzeln für ungefähr 10 Euro im Monat, also 240 Euro in zwei Jahren, mögliche Anschlussgebühren noch nicht mitgerechnet. Mit dem Tarifangebot spart ihr also über 200 Euro.

Was bietet das Samsung Galaxy S20 FE?

Das Samsung Galaxy S20 FE ist eine etwas günstigere Variante des normalen Galaxy S20, die über eine geringere Auflösung (2.400 x 1.080 Pixel statt 3.200 x 1.440 Pixel) und über etwas weniger Arbeitsspeicher (6 GB statt 8 GB) verfügt. Auch beim S20 FE bekommt man jedoch ein AMOLED-Display mit einer Bildrate von 120 Hz sowie den Exynos-990-Prozessor mit Taktfrequenzen bis zu 2,73 GHz. Der Akku hält sogar etwa länger als beim normalen S20.