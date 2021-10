Bei Saturn gibt es gerade einen günstigen Tarifdeal mit dem Samsung Galaxy S20 FE (2021, 128 GB, 4G): Für einen Handytarif mit Telefon- und SMS-Flat sowie 12 GB LTE im Netz von O 2 zahlt ihr 19,99 Euro im Monat und bekommt dann das Smartphone für einen einmaligen Gerätepreis von nur einem Euro. Saturn macht derzeit keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch läuft. Hier findet ihr es:

Wie günstig ist der Tarifdeal bei Saturn?

Gesamtkosten: Bei einem monatlichen Grundpreis von 19,99 Euro zahlt ihr in den zwei Jahren der Mindestvertragslaufzeit 479,76 Euro. Hinzu kommen der einmalige Gerätepreis von einem Euro sowie die Versandkosten von 3,95 Euro. Insgesamt kostet euch das Tarifangebot von Saturn also in den ersten zwei Jahren 484,71 Euro. Der monatliche Grundpreis bleibt übrigens dauerhaft bei 19,99 Euro, auch nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit.

Ersparnis: Einzeln kostet das Samsung Galaxy S20 FE (2021) mit 128 GB bei Saturn aktuell 625 Euro. Bei einigen anderen Händlern bekommt ihr es aber deutlich günstiger, zum Beispiel bei Alternate für 486,90 Euro plus Versand. Damit ist das Smartphone allein also schon ungefähr so teuer wie die Gesamtkosten des Tarifdeals. Vergleichbare Tarife mit 12 GB LTE sowie Telefon- und SMS-Flat im Netz von O 2 oder Telefonica bekommt ihr für circa 12 Euro im Monat, also 288 Euro in zwei Jahren. Das ist also die ungefähre Summe, die ihr durch den Tarifdeal spart.

Was bietet das Samsung Galaxy S20 FE (2021)?

Die neue, aus 2021 stammende Version des Samsung Galaxy S20 FE verwendet einen Snapdragon865-Prozessor anstelle des Exynos-Prozessors. Der Leistungsunterschied zwischen den beiden Prozessoren in Benchmarks ist zwar nicht allzu groß. Der Snapdragon ist aber deutlich effizienter, weswegen der Akku laut Testberichten ein paar Stunden länger durchhält als beim alten Modell.

Im Vergleich zum teureren Samsung Galaxy S20 verfügt das S20 FE über weniger Arbeitsspeicher (6 GB statt 8 GB) und eine etwas niedrigerer Auflösung (2.400 x 1.080 statt 3.200 x 1.440 Bildpunkte). Ansonsten sind die Unterschiede aber eher gering. So bekommt ihr in beiden Fällen ein AMOLED-Display mit 120 Hz. Die im Tarifdeal enthaltene Version des Samsung Galaxy S20 FE unterstützt übrigens kein 5G.