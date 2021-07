Bei Saturn könnt ihr das Samsung Galaxy S20 FE mit 128 GB gerade sehr günstig im Tarifdeal bekommen. Für einen Telekom-Tarif mit 6 GB LTE inklusive Telefon-Flatrate und freenet Hotspot Flatrate (aber ohne SMS-Flatrate) zahlt ihr 19,99 Euro im Monat. Der einmalige Gerätepreis beträgt nur einen Euro. Als Zugabe zum Smartphone bekommt ihr auch noch das Ladegerät Samsung Trio Charger kostenlos dazu. Hier geht's zum Angebot:

Handytarif: 6 GB LTE + Telefon-Flat (Telekom) + Samsung Galaxy S20 FE bei Saturn

Wie günstig ist das Tarifangebot?

Gesamtkosten: Bei einem monatlichen Grundpreis von 19,99 Euro zahlt ihr in den zwei Jahren der Mindestvertragslaufzeit 479,76 Euro. Hinzu kommen der einmalige Gerätepreis von einem Euro, die üblichen Anschlussgebühren von 39,99 Euro und Versandkosten von 3,95 Euro. Die Gesamtkosten das Handytarifs in den ersten zwei Jahren betragen somit 534,70 Euro. Beachtet dabei bitte, dass sich die monatlichen Kosten nach den ersten zwei Jahren auf 26,99 Euro erhöhen. Dann solltet ihr euch also nach einem neuen Tarif umsehen.

Ersparnis: Das Samsung Galaxy S20 FE kostet bei Saturn derzeit 549 Euro und ist damit bereits teurer als der gesamte Tarifdeal. Die Ladestation Samsung Trio Charger kostet einzeln 57,99 Euro. Für einen Telekom-Tarif mit vergleichbaren Leistungen zahlt man derzeit selbst bei sehr günstigen Sonderangeboten rund 10 Euro im Monat, wobei auch hier die Kosten nach zwei Jahren steigen. Alles zusammengerechnet kommt man damit auf Gesamtkosten von rund 847 Euro in den ersten zwei Jahren. Mit dem Tarifangebot spart man demnach über 300 Euro.

Handytarif: 6 GB LTE + Telefon-Flat (Telekom) + Samsung Galaxy S20 FE bei Saturn

Was bietet das Samsung Galaxy S20 FE?

Das Samsung Galaxy S20 FE ist eine etwas günstigere Version des normalen S20, die über etwas weniger Arbeitsspeicher (6 GB statt 8 GB) und eine geringere Displayauflösung (2.400 x 1.080 statt 3.200 x 1.440 Pixel) verfügt. Ansonsten sind die Unterschiede gering. Beide Smartphones benutzen den Prozessor Exynos 990 mit bis zu 2,73 GHz und bieten ein hochwertiges AMOLED-Display mit 120 Hz. Der Akku hält beim Samsung Galaxy S20 FE sogar etwas länger durch.