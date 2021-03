Bei Saturn gibt es gerade verschiedene Tarifdeals mit Samsung-Smartphones, bei denen ihr die Nintendo Switch Lite als Zugabe bekommt. Wir haben euch in diesem Artikel drei günstige Angebote mit Vodafone-Tarif als Beispiele herausgesucht, es gibt aber noch mehr. Die Übersicht findet ihr hier:

Samsung Galaxy S20 FE mit Nintendo Switch Lite

Beim ersten Deal gibt es das Samsung Galaxy S20 FE mit der Nintendo Switch Lite im Vodafone-Tarif mit 10 GB LTE sowie Telefon- und Hotspot-Flatrate. Der monatliche Grundpreis liegt bei 24,99 Euro, der einmalige Gerätepreis bei 49 Euro. Zusammen mit der Anschlussgebühr von 39,99 Euro betragen die Gesamtkosten in den zwei Jahren der Mindestvertragslaufzeit also 688,75 Euro.

Einzeln kostet das Samsung Galaxy S20 FE in seiner günstigsten Version bei Saturn gerade 498 Euro. Die Nintendo Switch Lite in der günstigsten Farbe liegt bei 189,99 Euro. Damit ist der Warenwert mit 687,99 Euro schon fast so hoch wie die Gesamtkosten des Tarifs. Einen Vertrag mit vergleichbaren Leistungen könnt ihr einzeln ab etwa 13 Euro im Monat bekommen, also für etwa 312 Euro in zwei Jahren, mögliche Anschlussgebühren nicht mitgerechnet. Eure Ersparnis liegt also bei über 300 Euro.

Samsung Galaxy A51 mit Nintendo Switch Lite

Für 19,99 Euro im Monat könnt ihr die Nintendo Switch Lite auch mit dem Samsung Galaxy A51 und demselben Vodafone-Tarif mit 10 GB LTE und Telefon-Flat bekommen. In diesem Fall liegen die Gesamtkosten in den ersten zwei Jahren bei 568,75 Euro.

Das Samsung Galaxy A51 kostet einzeln 249 Euro, zusammen mit der Nintendo Switch Lite ergibt das einen Warenwert von 438,99 Euro. Rechnet man den Vertragswert hinzu, landet man bei gut 750 Euro. Die Ersparnis fällt hier mit über 180 Euro also geringer aus als beim Deal mit dem Galaxy S20 FE.

Samsung Galaxy A71 mit Nintendo Switch Lite & Animal Crossing

Zum etwas besseren Samsung Galaxy S71 gibt es nicht die normale Switch Lite dazu, sondern das Animal Crossing Bundle, das neben dem Spiel auch noch drei Monate Nintendo Switch Online enthält. Die Leistungen im Vodafone-Tarif bleiben gleich, der monatliche Grundpreis steigt aber auf 24,99 Euro und der Gerätepreis auf 79 Euro. Die Gesamtkosten in zwei Jahren liegen dadurch bei 718,75 Euro.

Das Samsung Galaxy A71 kostet einzeln bei Saturn mindestens 319 Euro, zusammen mit dem 239 Euro teuren Switch-Lite-Bundle macht das 558 Euro Warenwert. Den Vertragswert hinzugenommen kommt man auf 870 Euro. Das ergibt eine Ersparnis von gut 150 Euro.