Noch bis morgen läuft bei Saturn und auch bei MediaMarkt der Singles Day Sale, in dem ihr 11 Prozent Rabatt auf den Großteil des Sortiments bekommt, mit wenigen Ausnahmen wie Download-Content, Konsolen oder Apple-Produkte. In vielen Fällen führt das zu günstigen Preisen, unter anderem bei 4K-Fernsehern. In diesem Artikel stellen wir euch ein paar der Highlights unter denjenigen Modellen vor, die sich dank HDMI 2.1 besonders gut fürs Gaming mit PS5 und Xbox Series X eignen. Die Übersicht über den gesamten Singles Day Sale findet ihr hier:

Der Rabatt wird in der Regel erst im Warenkorb abgezogen. Auf der Produktseite seht ihr also noch den Normalpreis.

Was ist HDMI 2.1? HDMI-2.1-Anschlüsse haben eine höhere Bandbreite, wodurch mit der PS5 und der Xbox Series X bis zu 120 fps bei 4K-Auflösung möglich sind. Die bisher gängigen HDMI-2.0-Anschlüsse schaffen bei 4K hingegen maximal 60 fps.

Hohe Bildqualität: LG OLED B19

Den LG OLED B19 bekommt ihr gerade in der kleinsten Version mit 55 Zoll für recht günstige 978,11 Euro statt 1.099 Euro. Noch etwas besser ist allerdings das Angebot für die 65-Zoll-Version, die 1.334,11 Euro statt 1.499 Euro kostet. Diese ist laut Vergleichsplattformen gerade nirgendwo sonst auch nur annähernd so günstig zu bekommen.

Der LG OLED B19 bietet eine sehr hohe Bildqualität, was vor allem an der OLED-Technik mit ihrem unendlich hohen Kontrast und der hervorragenden Farbdarstellung liegt. Zwar hat er im Vergleich zum LG OELD C17 die etwas niedrigere Spitzenhelligkeit und den etwas schwächeren Prozessor, in der Praxis fällt das aber kaum auf. Der Input Lag ist mit 5 ms bei 120 Hz und 13 ms bei 60 Hz sehr niedrig, es gibt zwei HDMI-2.1-Anschlüsse.

FALD und niedriger Input Lag: Samsung QLED Q80A

Den Samsung Q80A gibt es in 55 Zoll für 881,09 Euro statt 989,99 Euro. Es gibt auch noch eine kleinere Version mit 50 Zoll für 711,99 Euro, die aber kein HDMI 2.1 besitzt. Die Modelle mit 55 Zoll oder mehr haben einen HDMI-2.1-Anschluss und gehören mit einem Input Lag von rund 5 ms bei 120 Hz und gut 9 ms bei 60 Hz zu den am schnellsten auf Eingaben reagierenden Fernsehern auf dem Markt.

Bei der Bildqualität schneidet der Samsung Q80A gut ab, kann mit dem LG OLED B19 aber nicht mithalten. Der Kontrast ist aufgrund des IPS-Panels eher niedrig. Immerhin gibt es Full Array Local Dimming. Der Bildschirm ist also in Zonen eingeteilt, deren Helligkeit einzeln an die Szene angepasst werden kann. Die QLED-Technik sorgt zudem für verbesserte Farbdarstellung. Außerdem bietet der Q80A eine vergleichsweise hohe Spitzenhelligkeit, was der Darstellung von HDR-Inhalten zugute kommt.

201 7 Mehr zum Thema PS5 & Xbox Series X – Diese TVs nutzen die Features der neuen Konsolen

Die günstige Lösung: LG NANO869

Der LG NANO869 ist eines der günstigsten Modelle mit HDMI 2.1 aus 2021. Die kleinste Version mit 50 Zoll bekommt ihr bei Saturn gerade für 676,39 Euro statt 759,99 Euro. Er bietet zwei HDMI-2.1-Anschlüsse und ist mit einem Input Lag von circa 6 ms bei 120 Hz und 15 ms bei 60 Hz sehr gut fürs Gaming geeignet.

Mit seinem IPS-Panel und der NanoCell-Technik, die der QLED-Technik vergleichbar ist, ist der NANO869 dem Samsung Q80A recht ähnlich, schneidet durch die geringere Spitzenhelligkeit und das schlechtere Local Dimming aber insgesamt bei der Bildqualität schwächer ab. Für den Preis sieht das Bild trotzdem noch recht gut aus.