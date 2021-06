Um 20 Uhr heute Abend endet der Saturn Super Sale mit vielen günstigen Angeboten aus verschiedenen Kategorien wie 4K-Fernseher, Laptops, Desktops-PCs und Haushaltsgeräte. Auch interessante Gaming-Deals sind mit dabei. Zum Abschluss erinnern wir euch nochmal an ein paar der Highlights. Die Übersicht über sämtliche Deals findet ihr hier:

Saturn Super Sale: Zu den Angeboten

Bundle mit Sony DualSense und Ratchet & Clank: Rift Apart

Den PS5-Controller Sony DualSense bekommt ihr zusammen mit dem erst am 11. Juni erschienenen Ratchet & Clank: Rift Apart für 99,99 Euro. Das Angebot gilt nur für die neue Variante des DualSense in Schwarz. Einzeln kostet der PS5-Controller bei Saturn 69,99 Euro, das neue Ratchet & Clank liegt bei 76,99 Euro. Durch das Bundle spart ihr somit rund 47 Euro im Vergleich zum Einzelkauf.

Sony DualSense PS5-Controller + Ratchet & Clank: Rift Apart für 99,99€

Der Versand ist kostenlos. Ihr findet das Bundle auf der Produktseite des DualSense Controllers, wenn ihr ein wenig nach unten scrollt.

4K-Fernseher: Bis zu 300 Euro Direktabzug

Im Saturn Super Sale gibt es außerdem Direktabzug auf Hunderte 4K-Fernseher. Die Höhe des Rabatts richtet sich dabei nach dem Preis. Die unterste Stufe beginnt bei einem Kaufpreis von 599 Euro, hier gibt es 70 Euro Direktabzug. Den höchsten Rabatt von 300 Euro gibt es auf Geräte ab 1.999 Euro. Einige Modelle sind zwar bereits ausverkauft, aber es sind noch viele interessante Deals übrig.

Zum Beispiel bekommt ihr den erst kürzlich erschienene Samsung QLED Q80A mit HDMI 2.1 und Full Array Local Dimming in der Größe 55 Zoll für nur 961 Euro. Laut Vergleichsplattformen wäre Saturn selbst ohne den Direktabzug von 150 Euro mit einem Preis von 1.111 Euro derzeit der günstigste Anbieter. Auch hochwertige OLED TVs von LG und Ambilight-TVs von Philips finden sich unter den Angeboten. Bei Letzteren könnt ihr sogar noch zusätzlichen Rabatt durch eine parallel laufende Philips-Aktion bekommen. Hier eine kleine Auswahl:

Die Übersicht über alle 4K-Fernseher, auf die ihr Direktabzug bekommt, findet ihr hier:

Saturn Super Sale: Über 200 4K-Fernseher im Angebot