In den Entertainment Weekend Deals bei Saturn findet sich diese Woche eine lange Liste an Angeboten aus dem Gaming-Bereich. Bei den Highlights geht es um die Nintendo Switch, aber daneben sind auch einige Spiele für PS4 und Xbox One reduziert. Die Aktion läuft noch bis 10 Uhr am Montagvormittag. Die Übersicht über alle Angebote findet ihr hier:

Entertainment Weekend Deals bei Saturn: Zu den Angeboten

Nintendo Switch Lite mit Monster Hunter Rise

Die Nintendo Switch bekommt ihr in den Entertainment Weekend Deals im Bundle zusammen mit Monster Hunter Rise für nur 219,99 Euro. Dieser Preis gilt allerdings nur für die gelbe Version der Switch. Wenn ihr eine andere Farbe wollt, müsst ihr zehn Euro mehr bezahlen. Einzeln kostet die Switch Lite bei Saturn gerade 199,99 Euro, Monster Hunter Rise gibt es für 45,99 Euro statt 59,99 Euro im Angebot. Das Bundle findet ihr, wenn ihr auf der Produktseite der Switch Lite ein wenig nach unten scrollt.

Switch-Controller von Hori reduziert

Außerdem gibt es gerade die offiziell lizenzierten Switch-Controller von Hori im Angebot. Das gilt für die günstigen kabellosen Modelle ebenso wie für den Wireless Controller, der dem Nintendo Switch Pro Controller Konkurrenz machen soll, und auch für das Hori Split Pad Pro, das für den Handheld-Betrieb gedacht ist. Sogar das Lenkrad im Mario-Design ist mit dabei. Hier der Überblick:

Angebote für PS4 und Xbox One

Auch für die PS4 und die Xbox One gibt es Angebote. Mit dabei sind einige Gaming-Headsets von Astro sowie Lenkräder von Thrustmaster, Interessant sind aber vor allem die Spiele-Deals. Hier ein paar Beispiele:

