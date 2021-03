Bei Saturn gab es in letzter Zeit schon so einige Tarifangebote mit Samsung-Smartphones und der Nintendo Switch Lite. Diese Woche ist nochmal ein besonders günstiger Deal dazugekommen, der neben der Switch Lite in Gelb das Samsung Galaxy A51 und einen Vertrag mit Telefon- und Hotspot-Flatrate sowie 3 GB LTE im Netz von Vodafone beinhaltet. Für alles zusammen zahlt ihr 14,99 Euro im Monat sowie einen einmaligen Gerätepreis von 49 Euro. Der Deal gilt, solange der Vorrat reicht.

Tarifangebot: Samsung Galaxy A51 + Nintendo Switch Lite + 3 GB LTE bei Saturn

Wie viel spart man mit dem Tarifangebot?

Bei monatlichen Kosten von 14,99 Euro zahlt ihr in den zwei Jahren der Mindestvertragslaufzeit 359,76 Euro. Hinzu kommen der einmalige Gerätepreis von 49 Euro sowie die übliche Anschlussgebühr von 39,99 Euro. Die Gesamtkosten des Tarifangebots liegen damit bei 448,75 Euro.

Die Nintendo Switch Lite in Gelb gibt es bei Saturn gerade für recht günstige 179,99 Euro. Das Samsung Galaxy A51 bekommt ihr in seiner günstigsten Variante für 235 Euro. Das ergibt einen Warenwert von 414,99 Euro. Einen Vertrag mit vergleichbaren Leistungen bekommt ihr einzeln für etwa 7 Euro im Monat, also 168 Euro in zwei Jahren, mögliche Anschlussgebühren nicht eingerechnet. Mit dem Tarifangebot spart ihr demnach über 130 Euro.

Tarifangebot: Samsung Galaxy A51 + Nintendo Switch Lite + 3 GB LTE bei Saturn

Weitere Tarifangebote mit der Nintendo Switch Lite

Saturn hat noch einige weitere Tarifangebote mit der Nintendo Switch Lite und Samsung-Smartphones zu bieten. Falls euch 3 GB LTE nicht reichen, gibt es zum Beispiel auch Deals mit 12 GB und dem Galaxy A51. Wenn ihr euch stattdessen für das Samsung Galaxy A71 entscheidet, sind auch 18 GB möglich. Hier bekommt ihr als Beigabe nicht die gelbe Switch Lite, sondern das Bundle mit Animal Crossing: New Horizons in Türkis oder Koralle. Diese und viele weitere Tarifangebote mit Samsung-Smartphones findet ihr hier:

Saturn: Samsung-Smartphones im Tarifangebot