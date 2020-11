Schon in den vergangenen Wochen hat es bei Saturn einige Tarifangebote mit der Nintendo Switch Lite und verschiedenen Versionen des Samsung Galaxy S20 gegeben. Zum Black Friday hat der Händler noch einmal mit einem neuen und besonders günstigen Deal nachgelegt, der das Galaxy S20 FE und einen O 2 -Tarif mit 20 GB LTE, SMS- und Allnet-Flat enthält, und zwar für 24,99 Euro im Monat. Hier geht's zum Angebot:

Wie viel spart man mit dem Tarif?

Bei einem monatlichen Grundpreis von 24,99 Euro kommt man in den zwei Jahren der Mindestlaufzeit auf 599,76 Euro. Hinzu kommen 29 Euro einmaliger Gerätepreis und eine Anschlussgebühr von 39,99 Euro. Insgesamt betragen die Vertragskosten also 668,75 Euro.

Das Samsung Galaxy S20 FE kostet bei Saturn derzeit einzeln 609 Euro. Die Nintendo Switch gibt's im Black Friday Angebot mit Animal Crossing: New Horizons für 199,83€, inklusive drei Monaten Nintendo Switch Online. Trotz dieses günstigen Angebots sind allein die Geräte schon deutlich teurer als das gesamte Tarifangebot.

Für einen vergleichbaren Vertrag mit 20 GB LTE, SMS- und Allnet-Flat muss selbst bei günstigen Black Friday Deals mit 15 Euro im Monat rechnen, also mit 360 Euro in zwei Jahren. Insgesamt spart man mit dem Tarifdeal also, selbst wenn man den Wert von Animal Crossing einberechnet, ungefähr 450 Euro.

