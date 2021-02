Bei Samsung könnt ihr das Samsung Galaxy S21 gerade günstig im Vodafone-Tarif mit 10 GB LTE sowie Telefon- und Hotspot-Flatrate bekommen. Für einen einmaligen Gerätepreis von 79 Euro und einen monatlichen Grundpreis von 29,99€ bekommt ihr zusätzlich zum Smartphone auch noch die Samsung Galaxy Buds Live (wahlweise rot oder blau) und den Fitnesstracker Samsung Galaxy Fit2 als Dreingabe. Saturn macht derzeit keine Angaben, wie lange das Angebot gilt. Hier findet ihr den Deal:

Saturn: Samsung Galaxy S21 im Tarifangebot mit 10 GB LTE

Wie viel spart man mit dem Tarifdeal?

Kosten des Tarifangebots: Der monatliche Grundpreis von 29,99 Euro summiert sich in den zwei Jahren der Mindestvertragslaufzeit auf 719,76 Euro. Hinzu kommen der einmalige Gerätepreis von 79 Euro und die übliche Anschlussgebühr von 39,99 Euro. Der Versand ist kostenlos. Die Gesamtkosten des Tarifangebots liegen somit bei 838,75 Euro.

Warenwert: Das Samsung Galaxy S21 gibt es bei Saturn noch bis Freitag in der Samsung Galaxy Week im Sonderangebot für 713,16 Euro statt 848,66 Euro. Die Samsung Galaxy Buds Live gibt es für 102,94 Euro statt 129 Euro, den Samsung Galaxy Fit2 bekommt ihr für 29,41 Euro. Zusammen ergibt das 845,51 Euro. Trotz des derzeitigen Rabatts liegt der Warenwert also noch immer leicht über den Gesamtkosten des Tarifangebots. Den Vertrag bekommt ihr damit gewissermaßen dazuspendiert.

Wert des Vertrags: Vergleichbare Verträge mit 10 GB LTE und Telefon-Flatrate bekommt ihr für ungefähr 13 Euro im Monat, also 312 Euro in zwei Jahren. Mögliche Anschlussgebühren sind dabei noch nicht mitgerechnet. Eure Ersparnis liegt also bei deutlich über 300 Euro.

Was bietet das Samsung Galaxy S21?

Neben der Unterstützung von 5G zeichnet sich das Samsung Galaxy S21 vor allem durch den neuen Prozessor Exynos 2100 aus. Dieser ist nicht nur schneller, sondern auch deutlich effizienter als der im Samsung Galaxy S20 verbaute Exynos 990. Davon abgesehen gibt es erneut 128 GB Speicher und 8 GB Arbeitsspeicher. Das AMOLED-Display verfügt wie beim S20 über eine Bildfrequenz von 120 Hz. Die Auflösung ist allerdings von 3.200 x 1.440 auf 2.400 x 1.080 Pixel gesunken.

Tarifdeals mit Samsung-Smartphones und Nintendo Switch Lite

Falls ihr am Samsung Galaxy S21 kein Interesse, habt könnt ihr bei Saturn derzeit auch Tarifdeals mit günstigeren Samsung-Smartphones wie dem Samsung Galaxy S20 FE und dem Galaxy A51 bekommen, bei denen es die Nintendo Switch Lite als Zugabe gibt. Hier geht's zur Übersicht:

