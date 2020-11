Noch bis zum 16. November könnt ihr im Tarifangebot bei Saturn das Samsung Galaxy S20 Plus zu einem guten Preis bekommen, und zwar zusammen mit der Nintendo Switch Lite. Der Telekom-Tarif beinhaltet 18 GB LTE, eine SMS- und Allnet-Flatrate sowie eine freenet Hotspot Flat für einen monatlichen Grundpreis von 36,99 Euro. Der einmalige Gerätepreis liegt bei 69 Euro.

Saturn Tarifangebot: Samsung Galaxy S20 Plus mit Nintendo Switch Lite und 18 GB LTE

Wie viel spart man mit dem Tarifdeal?

Der monatliche Grundpreis von 36,99 Euro kostet euch in den zwei Jahren der Mindestvertragslaufzeit 887,76 Euro. Hinzu kommen 69 Euro Gerätepreis und die üblichen 39,99 Euro einmalige Anschlussgebühr. Die Gesamtkosten liegen damit bei 996,75 Euro.

Einzeln kostet das Samsung Galaxy S20 Plus bei Saturn gerade 749 Euro. Der Preis der Nintendo Switch Lite liegt bei 203,69 Euro. Der Gesamtwert der Geräte beträgt also 952,69 Euro und ist damit nicht viel niedriger als die Gesamtkosten des Tarifdeals. Für einen vergleichbaren Vertrag mit 18 GB LTE solltet ihr selbst bei sehr günstigen Angeboten mit 15 Euro pro Monat rechnen, also 360 Euro innerhalb von zwei Jahren. Das bedeutet: Mit dem Tarifdeal spart ihr über 300 Euro.

Was bietet das Samsung Galaxy S20 Plus?

Das Samsung Galaxy S20 Plus ist ein aktuelles High-End-Smartphone, das mit 128 GB Speicher, 8 GB Arbeitsspeicher und dem leistungsstarken Octa-Core-Prozessor Exynos 990 mit Taktfrequenzen bis zu 2,73 GHz ausgestattet ist. Im Vergleich zum normalen Galaxy S20 bietet es unter anderem das größere Display (6,7 Zoll statt 6,2 Zoll) und einen etwas größeren Akku.

Alternative: Günstiger Tarif mit Samsung Galaxy S20 FE

Wenn ihr es eine Stufe günstiger haben möchtet, könnt ihr auch auf die Nintendo Switch Lite verzichten und euch das Samsung Galaxy S20 FE im Tarifdeal für 24,99 Euro im Monat holen. In diesem Fall handelt es sich um einen O2-Tarif, der ebenfalls 18 GB LTE sowie eine SMS- und Allnet-Flatrate enthält. Der einmalige Gerätepreis beträgt 0,97 Euro, sodass ihr inklusive Anschlussgebühr für die ersten zwei Jahre insgesamt 640,72 Euro bezahlt.

Der Einzelpreis des Samsung Galaxy S20 FE liegt bei 609 Euro. Geht man von einem monatlichen Grundpreis von etwa 15 Euro bei einem vergleichbaren Vertrag aus, kommt man auf Gesamtkosten von 969 Euro beim Einzelkauf. Mit dem Tarifdeal spart ihr also ungefähr 330 Euro. Das Angebot findet ihr im Saturn-Tarifdealflyer:

