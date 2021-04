Bei Saturn gibt es gerade einen Restposten-Sale mit verschiedenen günstigen Tarifen, die das Samsung Galaxy A51 oder A71 sowie die Nintendo Switch Lite, entweder einzeln oder im Animal-Crossing-Bundle, beinhalten. Die Angebote sind desto interessanter, weil die normale Switch derzeit mal wieder fast vollständig ausverkauft ist. In diesem Artikel stellen wir euch als Beispiel zwei der Tarifangebote vor. Die Übersicht über alle Tarifdeals der Aktion findet ihr hier:

Saturn: Tarifangebote mit Samsung Galaxy Smartphones & Nintendo Switch Lite

Samsung Galaxy A51 mit Nintendo Switch Lite

Leistungen und Kosten: Das Samsung Galaxy A51 könnt ihr zusammen mit der Nintendo Switch Lite in Gelb besonders günstig im Tarifangebot mit 3 GB LTE im Vodafone-Netz und Telefon-Flat bekommen. Bei einem monatlichen Grundpreis von 14,99 Euro, einem einmaligen Gerätepreis von 49 Euro und der üblichen Anschlussgebühr von 39,99 Euro liegen die Gesamtkosten für die ersten zwei Jahre bei 448,75 Euro.

Ersparnis: Einzeln kostet das Samsung Galaxy A51 mit 128 GB Speicher bei Saturn aktuell 245 Euro. Die Nintendo Switch Lite in Gelb gibt es für 199 Euro. Der Warenwert liegt also bei 444 Euro und ist damit fast so hoch wie die Gesamtkosten des Tarifs. Vergleichbare Tarife im Netz von Vodafone bekommt ihr in günstigen Angeboten ab 7 Euro aufwärts, also 168 Euro in zwei Jahren. Mit dem Tarifangebot spart ihr demnach über 160 Euro.

Samsung Galaxy A71 mit Switch Lite & Animal Crossing

Leistungen und Kosten: Das Samsung Galaxy A71 gibt es zusammen mit der Nintendo Switch Lite im Animal-Crossing-Bundle, das neben Animal Crossing: New Horizons auch drei Monate Nintendo Switch Online beinhaltet. Ihr könnt es unter anderem im O 2 -Tarif mit 18 GB LTE sowie Telefon- und SMS-Flat bekommen. Der monatliche Grundpreis liegt hier bei 24,99 Euro, der einmalige Gerätepreis bei 79 Euro. Zusammen mit den Anschlussgebühren ergeben sich daraus Gesamtkosten von 718,75 Euro.

Ersparnis: Das Samsung Galaxy A71 mit 128 GB kostet bei Saturn derzeit 369 Euro. Das Animal-Corssing-Bundle der Nintendo Switch Lite in Türkis oder Koralle gibt es für 239,99 Euro. Vergleichbare Tarife findet ihr einzeln ab rund 16 Euro im Monat beziehungsweise 384 Euro in zwei Jahren. Das ergibt einen Gesamtwert von 992,99 Euro. Ihr spart mit dem Tarifangebot also gut 270 Euro.

