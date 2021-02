Erst vor einer Woche hatten wir über Tarifangebote mit dem Samsung Galaxy S20 FE und Nintendo Switch im Netz der Telekom und von O2 berichtet. Diese Woche ist nun Vodafone an der Reihe. Der Preis ist mit 24,99 Euro monatlich und 49 Euro einmaligem Gerätepreis genauso hoch wie beim Telekom-Deal. Ihr bekommt aber neben Telefon- und Hotspot-Flatrate 10 GB LTE statt 6 GB LTE. Den Deal findet ihr hier:

Saturn: Tarifangebot mit Samsung Galaxy S20 FE, Nintendo Switch Lite und 10 GB LTE

Wie viel spart man mit dem Tarifangebot?

Gesamtkosten des Tarifdeals: Bei einem monatlichen Grundpreis von 24,99 Euro zahlt ihr in den zwei Jahren der Mindestvertragslaufzeit 599,76 Euro. Hinzu kommen 49 Euro einmaliger Gerätepreis und die Anschlussgebühr von 39,99 Euro. Insgesamt liegen die Kosten des Tarifangebots also bei 688,75 Euro.

Warenwert: Das Samsung Galaxy S20 FE kostet einzeln bei Saturn derzeit 588,76 Euro. Bei anderen Händlern ist es aber etwas günstiger zu haben, beispielsweise bei Amazon für 519,99 Euro. Die Nintendo Switch Lite bekommt ihr bei Saturn in Gelb für 189,99 Euro, in anderen Farben für 209 Euro. Geht man vom Preis der gelben Version aus, ergibt das einen Warenwert von 709,98 Euro. Smartphone und Konsole sind also zusammen bereits mehr wert, als der Tarifdeal kostet.

Wert des Vertrags: Vergleichbare Verträge mit 10 GB LTE sowie Telefon- und Hotspot-Flatrate (aber ohne SMS-Flatrate) gibt es für ungefähr 13 Euro im Monat, also 312 Euro in zwei Jahren, mögliche Anschlussgebühren noch nicht mitgerechnet. Mit dem Tarifangebot spart ihr also deutlich über 300 Euro.

Was bietet das Samsung Galaxy S20 FE?

Das Samsung Galaxy S20 FE ist eine günstigere Variante des Samsung Galaxy S20 mit 6 GB statt 8 GB Arbeitsspeicher und etwas geringerer Displayauflösung. Ansonsten unterscheiden sich die beiden Versionen nicht allzu sehr. Das S20 FE verfügt ebenfalls über den Prozessor Exynos 990 mit bis zu 2,73 GHz, ein AMOLED-Display mit einer Bildfrequenz von 120 Hz und 128 GB Speicher. Der Akku hält sogar etwas länge als beim normalen Galaxy S20.