Es gibt wieder Entertainment Weekend Deals bei Saturn. Diesmal gibt es unter anderem Filme auf DVD und Blu-ray, Musik-CDs, Spielzeug, Laptops und Speichermedien günstiger. Auch ein paar Gaming-Angebote sind dabei, die wir euch in diesem Artikel vorstellen. Die Weekend Deals bei Saturn sind nur online verfügbar und laufen bis 9 Uhr am Montagmorgen. Einzelne Artikel können aber schon vorher ausverkauft sein.

Spiele: The Last of Us 2, Doom Eternal und Gears 5

Die Auswahl an Spielen ist diesmal sehr übersichtlich, aber zumindest für PS4-Spieler ist ein ziemlich interessantes Angebot dabei: Den erst im Juni erschienenen Exklusivhit The Last of Us Part II bekommt ihr im Bundle mit dem großartigen und nur wenige Monate älteren Shooter Doom Eternal für 73,10 Euro.

Der Einzelpreis von The Last of Us Part II liegt derzeit bei 63,35 Euro, Doom Eternal kostet bei Saturn momentan allein 61,18 Euro. Das Angebot findet ihr auf der Produktseite von Doom Eternal, wenn ihr ein wenig nach unten scrollt.

The Last of Us Part II + Doom Eternal (PS4) für 73,10€ bei Saturn

Xbox-One-Besitzer gehen auch nicht leer aus. Für sie gibt es immerhin den Action-Blockbuster Gears 5 für 20,01 Euro statt 30,43 Euro. Den Exklusivtitel könnt ihr allerdings auch im Xbox Game Pass bekommen.

Gears 5 (Xbox One) statt 30,43€ für 20,01€ bei Saturn

Thrustmaster eSwap Pro Controller

Den hochwertigen Thrustmaster eSwap Pro Controller für die PS4 gibt es in den Weekend Deals bei Saturn für 109,17 Euro statt 165 Euro. Seine Besonderheit besteht im modularen Aufbau, durch den ihr das Steuerkreuz, die Sticks und die Buttons ganz leicht die Position tauschen lassen könnt. Günstiger als bei Saturn gibt es den Controller laut Vergleichsplattformen gerade nirgendwo.

Thrustmaster eSwap Pro Controller (PS4) statt 165€ für 109,17€ bei Saturn

Headsets für PS4 und Xbox One

Außerdem bekommt ihr noch drei Headsets der Marke LucidSound günstiger. Das günstigste Modell gibt es in zwei verschiedenen Varianten, von denen eine für die PS4 und eine für Xbox One gedacht ist. Die beiden teureren Headsets sind mit beiden Konsolen kompatibel.

