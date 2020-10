Es gibt wieder Weekend Deals XXL bei Saturn, die noch bis Montag laufen. Auch diese Woche sind wieder ein paar günstige 4K-Fernseher unter den Angeboten. Die Highlights stellen wir euch hier vor. Wer gleich zur Übersicht möchte, findet die Deals hier:

Saturn Weekend Deals XXL: Zu den Angeboten

LG NANO91 mit HDMI 2.1

Eines der Highlights der Weekend Deals ist diesmal der LG NANO91, den ihr in 55 Zoll für 847,09 Euro bekommt. Damit ist Saturn laut Vergleichsportalen mit weitem Abstand der günstigste Händler. Das Modell bekommt man sonst gerade nirgendwo für weniger als 1.175 Euro. Auch den sehr ähnlichen LG 55NANO90 gibt es derzeit erst ab 984 Euro inklusive Versand. Beim Kauf über Saturn könnt ihr sogar noch 75 Euro Cashback bekommen, wenn ihr das Gerät unter service-lg.com/lg/StrahlendeAugen registriert, sodass der Preis auf 772,09 Euro sinkt.

LG 55NANO91 (4K, 55 Zoll, HDMI 2.1) für 847,09€ (772,09€ mit Cashback)

Der LG NANO91 bietet zwei HDMI-2.1-Anschlüsse, durch die mit der PS5 oder der Xbox Series X Gaming in 4K bei bis zu 120 fps prinzipiell möglich wird. Außerdem verfügt er über einen sehr niedrigen Input Lag von circa 6 ms bei 120 Hz. Gegenüber dem normalerweise günstigeren LG NANO86 zeichnet er sich durch eine bessere Bildqualität aus, die unter anderem aus der höheren Spitzenhelligkeit und Full Array Local Dimming resultiert.

Samsung TU7079

Wenn ihr es noch eine Stufe günstiger haben möchtet, könnt ihr den 43 Zoll großen Samsung GU43TU7079 für 340,20 Euro bekommen. Auch dieses Modell gibt es laut Vergleichsplattformen gerade nirgendwo günstiger. Der Samsung TU7079 bietet trotz seines niedrigen Preises solide Qualität, guten App-Support und einen sehr niedrigen Input Lag von ca. 10 ms bei 60 Hz. Auf HDMI 2.1 und ein 120-Hz-Display müsst ihr hier allerdings verzichten.

Samsung GU43TU7079 (4K, 43 Zoll) statt 388,94€ für 340,20€

Weitere Weekend Deals

Es gibt noch ein paar weitere interessante TV-Angebote in den Saturn Weekend Deals. Zum Beispiel ist da der 65 Zoll große LG OLED CX, den es für 1.997,37 Euro gibt, abzüglich 150 Euro Cashback. Das Modell ist allerdings auch in den Angeboten der Saturn LG Week enthalten, über die wir bereits berichtet haben. Neben Fernsehern gibt es in den Weekend Deals übrigens auch noch zahlreiche Laptops und Haushaltsgeräte günstiger. Die Übersicht findet ihr hier:

Saturn Weekend Deals XXL: Zu den Angeboten