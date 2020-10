Bis zum 1. November läuft bei Saturn die LG Week mit einer zwar kleinen, aber dennoch interessanten Auswahl an Produkten des Herstellers. Unter anderem gibt es mit dem LG OLED CX in der Größe 65 Zoll und dem 55 Zoll großen LG 55NANO86 zwei Fernseher mit HDMI 2.1 im Angebot, die mit der PS5 oder der Xbox Series S bis zu 120 fps bei 4K-Auflösung liefern können. Beide Modelle stellen wir euch in diesem Artikel kurz vor. Wer gleich zu den Angeboten will, findet diese hier:

LG Week bei Saturn: Fernseher und Soundsysteme im Angebot

LG OLED CX mit 65 Zoll

Den 65 Zoll großen LG OLED 55CX9LA bekommt ihr bei Saturn gerade für 1.997,37 Euro (UVP: 3.099 Euro). Laut Vergleichsplattformen gibt es ihn gerade nirgendwo günstiger. Bei Registrierung auf service-lg.com/lg/StrahlendeAugen gibt es zudem 150 Euro Cashback, sodass der Preis effektiv auf 1.847,37 Euro sinkt.

LG OLED 55CX9 (4K, 65 Zoll, 4X HDMI) für 1.997,37€ (1.847,37€ mit Cashback)

Der LG OLED CX bietet eine hervorragende Bildqualität, nicht zuletzt aufgrund des für OLED-TVs typischen tiefen Schwarz und des unendlich hohen Kontrasts. Mit circa 800 cd/m2 verfügt er zudem über eine für OLEDs recht ansehnliche Spitzenhelligkeit. Für Gamer ist er nicht nur aufgrund seiner vier HDMI-2.1-Anschlüsse gut geeignet, sondern auch aufgrund seines niedrigen Input Lags von circa 7 ms bei 120 Hz und 14 ms bei 60 Hz.

LG NANO86 mit 55 Zoll

Den LG NANO86 in der Größe 55 Zoll gibt es bei Saturn für 774,97 Euro (UVP: 1.299 Euro) im Angebot. Wenn ihr euren Kauf auf service-lg.com/lg/StrahlendeAugen registriert, könnt ihr zudem 75 Euro Cashback bekommen, sodass der Preis auf 699,97 Euro sinkt. Günstiger bekommt ihr das Modell laut Vergleichsplattformen gerade nirgendwo. Allerdings gibt es den LG 55NANO86 bei Otto gerade ebenfalls für 774,97 Euro und auch dort könnt ihr 75 Euro Cashback bekommen. Außerdem gibt es bei Otto 15 Euro zusätzlichen Rabatt für Neukunden.

Der LG 55NANO86 (4K, 55 Zoll, 2 x HDMI 2.1) für 774,97€ (699,97€ mit Cashback)

Der LG NANO86 bietet zwei HDMI-2.1-Anschlüsse und ist dank eines Input Lags von nur 6 ms bei 120 Hz und circa 16 ms bei 60 Hz sehr gut fürs Gaming geeignet. Die Bildqualität ist recht gut, allerdings verfügt der LG NANO86 aufgrund seines IPS-Display über einen relativ niedrigen Kontrast. Dafür ist er weniger blickwinkelabhängig als LED-TVs mit VA-Panel. Einem OLED-Fernseher wie dem LG CX ist er allerdings in fast jeder Beziehung deutlich unterlegen.