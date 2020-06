Es gibt wieder Weekend Deals bei Saturn, diesmal mit Angeboten aus den Bereichen TV, Audio, Wearables, IT und Speicher. Letztere decken sich allerdings weitgehend mit den Angeboten der Speicher-Knallertage, über die wir bereits berichtet haben. Sowohl Weekend Deals als auch Speicher-Angebote gelten noch bis 9 Uhr am Montagmorgen. In diesem Artikel geben wir euch einen kurzen Überblick über die TV-Deals. Die Übersicht über alle Wochenendangebote gibt es hier:

Weekend Deals bei Saturn

Grundig 4K-TV mit 55 Zoll + Soundbar für 399€

Den 55 Zoll großen Grundig 55GUB7062 gibt es inklusive der Soundbar Grundig DSB 970 für 399 Euro. Die Soundbar mit einer Gesamtleistung von 60 Watt kostet bei Saturn einzeln 91,99 Euro, der Einzelpreis des UHD-Fernsehers liegt normalerweise bei 429 Euro.

Grundig 55GUB7062 (4K, 55 Zoll) + Soundbar für 399€ bei Saturn

Beim Grundig 55GUB7062 handelt es sich um ein in Kooperation mit Amazon entstandenes Fire TV mit Alexa-Sprachfernbedienung, dessen Betriebssystem in Funktionen und Bedienung stark dem ähnelt, was man von Fire TV Sticks gewohnt ist. Natürlich werden neben Amazon Prime Video auch alle anderen großen Streaming-Dienste wie Netflix und DAZN unterstützt.

Das Bild des Grundig 55GUB7062 kann sich für den Preis durchaus sehen lassen, mit teureren Geräten kann er aber nicht mithalten. Ziemlich schwach ist hingegen der Sound, was aufgrund der mitgelieferten Soundbar aber kein Problem darstellt. Ein weiterer Minuspunkt ist der Input Lag, der mit circa 39 ms vergleichsweise hoch ausfällt.

Weitere TV-Angebote in den Weekend Deals

Neben dem Grundig-Bundle ist auch der Philips 50PUS7354 einen Blick wert. Mit einem Preis von 579 Euro bei versandkostenfreier Lieferung ist Saturn derzeit der günstigste Anbieter. Der 50 Zoll große 4K-Fernseher bietet Ambilight. Das bedeutet, die Wand hinter dem Fernseher wird in den Farben des Bildes beleuchtet, um für passende Atmosphäre im Raum zu sorgen.

Philips 50PUS7354 (4K, 50 Zoll, Ambilight) für 579€ (UVP: 849€) bei Saturn

Ebenfalls interessant ist das 55 Zoll große 4K-TV TCL 55 C715 für 499 Euro. Hierbei handelt es sich um einen der wenigen nicht von Samsung stammenden QLED-Fernseher. Die Quantum-Dot-Technologie sorgt für eine deutlich verbesserte Farbwiedergabe. Ob das im April erschienene Modell mit den Samsung-TVs mithalten kann, wissen wir aber noch nicht zu sagen. Immerhin: Der Input Lag soll bei weniger als 10 ms liegen.

TCL 55 C715 (4K, 55 Zoll, QLED) für 499€ (UVP: 899€) bei Saturn

Kein sonderlich gutes Angebot ist hingegen der Samsung UE82RU8009 für 1.499 Euro. Den stolze 82 Zoll großen UHD-Fernseher mit 100-Hz-Panel findet ihr auch bei einigen anderen Händlern zu diesem Preis, bei Alternate gibt es ihn sogar noch ein bisschen günstiger:

Samsung UE82RU8009 (4K, 82 Zoll, 100 Hz) für 1.449€ + 34,90€ Versand bei Alternate