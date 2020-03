In den Weekend Deals bei Saturn gibt es diese Woche neben einer Menge Spielzeug sowie einigen Notebooks und Tablets vor allem Gaming-Hardware für Konsolen günstiger. Außer Controllern und Headsets für PS4, Xbox One und Nintendo Switch sind auch ein paar Lenkräder und Gaming-Stühle reduziert. Die Angebote laufen bis 9 Uhr am Montagmorgen und sind nur online verfügbar. In diesem Artikel stellen wir euch einige Highlights vor.

Entertainment Weekend Deals bei Saturn

Gaming-Headsets

Bei den Headsets gibt es unter anderem das Razer Kraken X in der Konsolenversion günstiger, nämlich für 47 Euro statt 59,99 Euro. Es handelt sich dabei um ein solides kabelgebundenes Mittelklasse-Headset mit 40-mm-Treibern und virtuellem 7.1 Surround Sound, das mit Xbox One, PS4 und Nintendo Switch kompatibel ist.

An einer der Ohrmuscheln findet ihr neben einem Lautstärkeregler auch einen Button, um das Mikro stummzuschalten. Saturn ist mit mit dem derzeitigen Preis laut Vergleichsportalen der günstigste Anbieter.

Razer Kraken X (PS4, Xbox One, Nintendo Switch) statt 59,99 Euro für 47 Euro

Weitere Headsets im Angebot:

Controller für Switch und PS4

Bei den Controllern kommen vor allem Switch-Besitzer auf ihre Kosten. Zum Beispiel ist das kabellose Ready 2 Gaming Pro Gamepad, das eine gute Alternative zum Switch Pro Controller von Nintendo ist, von 39,99 Euro auf 33 Euro reduziert. Auch hier ist Saturn laut Vergleichsplattformen derzeit der günstigste Anbieter.

Ready 2 Gaming Pro Gamepad für Nintendo Switch statt 39,99 Euro für 33 Euro

Wer es noch günstiger haben möchte und zudem auf Yoshi oder Zelda steht, kann auch den Switch Wired Controller von Power A für 25 Euro statt 29,99 Euro in zwei verschiedenen Designs bekommen.

Für die PS4 könnt ihr den Razer Raion für 85 Euro statt 100,99 Euro bekommen. Es handelt sich dabei um ein hochwertiges Gamepad mit präzisem Steuerkreuz und sechs statt der üblichen 4 Buttons auf der Vorderseite. Zugleich ist der Razer Raion aber ein reiner Arcade-Controller, der vor allem für Fighting Games gedacht ist und keine Analogsticks besitzt. Damit ist er für die meisten Spiele unbrauchbar.

Razer Raion Arcade-Gamepad für PS4 statt 100,99 Euro für 85 Euro

Weitere Angebote

Unter den Gaming-Angeboten findet ihr ansonsten noch ein paar Gaming-Stühle und Lenkräder. Mit Madden NFL 19 ist auch ein einziges Spiel unter den Angeboten, das aber nur in der Xbox-One-Fassung reduziert ist. Immerhin fällt der Preis mit 5 Euro sehr günstig aus.

Ansonsten findet ihr in den Weekend Deals unter anderem Spielzeug, Blu-rays, Notebooks, Tablets und Drucker. Zur Übersicht über sämtliche Angebote kommt ihr hier:

