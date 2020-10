Schon seit Mittwochabend laufen bei Saturn diese Woche die Weekend Deals XXL. Am Montag enden die Angebote nun. Wir erinnern deshalb noch einmal an die Aktion, in der sich unter den TV-Angeboten mit dem LG NANO91 ein echtes Highlights befindet, das gerade für Gamer interessant ist. Davon abgesehen gibt es in den Weekend Deals auch noch Laptops, Smartphones, Festplatten und Speicherkarten, Lautsprecher und mehr. Die Übersicht findet ihr hier:

LG NANO91 zum bisherigen Bestpreis

Der LG NANO91 mit 55 Zoll ist bei Saturn von rund 1.200 Euro auf 847,09 Euro reduziert. Laut Idealo ist das Modell damit weit günstiger als je zuvor. Momentan gibt es keinen anderen Händler, der es für weniger als 1.200 Euro anbietet. Den hinsichtlich der Bildqualität identischen und sogar mit etwas besseren Lautsprechern ausgestatteten LG NANO90 bekommt man gerade ab 1.148 Euro.

LG 55NANO917 (4K, 55 Zoll, HDMI 2.1, FALD) für 847,99€ (UVP: 1.499€)

Durch eine Cashback-Aktion von LG könnt ihr übrigen 75 Euro zurückbekommen, sodass der Preis auf 772,09 Euro sinkt. Dazu müsst ihr euch bis zum 30. November auf www.service-lg.com/lg/StrahlendeAugen registrieren.

Beim LG NANO91 handelt es sich um einen der besten 4K-Fernseher von LG aus 2020, abgesehen von den deutlich teureren OLED-TVs. Durch seinen niedrigen Input lag von circa 15 ms bei 60 Hz und knapp 6 ms bei 120 Hz eignet er sich sehr gut fürs Gaming. Er besitzt zudem zwei HDMI-2.1-Anschlüsse, durch die mit der PS5 und der Xbox Series X das Spielen in 4K bei bis zu 120 fps prinzipiell möglich wird. Im Vergleich zum normalerweise günstigeren LG NANO86 verfügt er über die deutlich bessere Bildqualität, dank Full Array Local Dimming und höherer Spitzenhelligkeit.

Weitere TV-Angebote in den Saturn Weekend Deals (Auswahl):

