Kingdom Hearts 3 (PS4, Xbox One) für 12,99 Euro

Das Highlight unter den Spieledeals ist diese Woche fraglos Kingdom Hearts 3, das sowohl für die PS4 als auch für die Xbox One von 27,99 Euro auf 12,99 Euro reduziert ist. Günstiger bekommt ihr das Crossover aus Final Fantasy und einigen der bekanntesten Disney-Filme laut Vergleichsplattformen derzeit nirgendwo.

Kingdom Hearts hat in unserem Test Anfang 2019 beeindruckende 90 Punkte abgestaubt. Überzeugt hat uns das Action-RPG vor allem mit einen abwechslungsreichen und detailliert gestalteten Schauplätzen. Mit dabei sind unter anderem die Toybox aus Toystory, das Königreich Arendelle aus Frozen und der Wald aus Winnie Pooh.

Auch das Gameplay fällt angenehm vielseitig aus, was nicht zuletzt an den sehr unterschiedlichen Gegnertypen liegt, die uns die Anwendung verschiedener Kampfstyle abverlangen. Kleine Rätsel und Plattforming-Passagen lockern die Action auf. Die Story hingegen ist mal wieder etwas verwirrend geraten. Neueinsteiger bekommen zu Beginn immerhin einen Überblick über die wichtigsten Ereignisse aus den Vorgängern.

Weitere Spiele-Deals:

Sega Mega Drive Mini

Außerdem könnt ihr die im Herbst 2019 erschienene Retro-Konsole Sega Mega Drive Mini für 55 Euro statt 69,99 Euro bekommen. Im Gegensatz zum etwas älteren Mega Drive Flashback, der von ATGames stammt, hat Sega beim Mega Drive Mini selbst Hand angelegt. Das zahlt sich aus: Die technische Qualität ist weit höher als beim mängelbehaftete Flashback. Segas Minikonsole kann laut unserem Vergleich durchaus mit dem SNES Classic Mini mithalten.

Auch die Auswahl an Spielen hat uns überzeugt: 40 Mega-Drive-Klassiker sowie zwei Bonusspiele sind auf der Konstole vorinstalliert, darunter beispielsweise Sonic the Hedgehog, Castlevania Bloodlines, Earthworm Jim und Altered Beast. Etwas geärgert hat uns lediglich, dass die beiden mitgelieferten Controller nur drei Buttons bieten. Wer die besseren Controller mit sechs Buttons will, muss sie separat nachkaufen.

Weitere Weekend Deals

Von den Gaming-Angeboten abgesehen gibt es in den Weekend Deals diese Woche vor allem eine große Auswahl an Notebooks günstiger. Auch einige Monitore, Komplett-PCs und Tablets sind reduziert, ebenso wie Spielzeug und eine Reihe von Musik-CDs. Die Übersicht über alle Angebote findet ihr hier:

