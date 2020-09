Es gibt wieder Weekend Deals bei Saturn, die nur online verfügbar sind. Neben Laptops, Monitoren, Desktop-PCs, Filmen und Musik sind auch einige Gaming-Angebote mit dabei. Die Deals laufen offiziell bis 9 Uhr am Montagmorgen, die besten Angebote könnten aber schon sehr viel früher ausverkauft sein. Zur Übersicht kommt ihr hier:

Saturn Weekend Deals: Zu den Angeboten

Super Mario Maker 2

Leider findet sich mit Super Mario Maker 2 nur ein einziges Spiel in den Weekend Deals. Dafür stimmt der Preis: Den Hit für die Nintendo Switch bekommt ihr schon für 29,99 Euro. Saturn wäre hier mit großem Abstand der günstigste Anbieter, wäre nicht Amazon inzwischen mitgezogen. Ihr habt also die Wahl:

Gaming-Headsets von Turtle Beach

Das kabellose Gaming-Headset Turtle Beach Stealth 600, das mit seinen 50-mm-Treibern einen guten Klang bietet, könnt ihr in den Weekend Deals für 65,30 Euro statt 99,99 Euro bekommen, und zwar in verschiedenen Versionen für PS4 und Xbox One.

Das deutlich günstigere kabelgebundene Turtle Beach Recon 200 mit 40-mm-Treibern bekommt ihr für 34,10 Euro statt 54,93 Euro. Das Headset ist über den 3,5-mm-Klinkenanschluss mit allen Konsolen kompatibel. Die verschiedenen Versionen, zwischen denen ihr wählen könnt, unterscheiden sich nur äußerlich.

Turtle Beach Recon 200 (PS4, Xbox One, Switch) statt 54,93€ für 34,10€ bei Saturn

Auch bei diesen Angeboten ist Amazon inzwischen mitgezogen und bietet beide Headsets zum gleichen Preis an. Hier findet ihr die Deals:

Weitere Weekend Deals bei Saturn

Unter den Gaming-Deals findet ihr außerdem noch verschiedene Sitzsäcke im PlayStation- und Call-of-Duty-Design, ein Thrustmaster-Lenkrad für die PS4, den Thrustmaster eSwap Pro Controller für die PS4 sowie die HTC VIVE Pro Eye VR-Brille. Ansonsten gibt es, wie schon erwähnt, eine ansehnliche Auswahl an Laptops, Monitoren und Desktop-PCs günstiger. Hier geht's zur Aktion:

