Bei Saturn laufen gerade die Weekend Deals. Neben Laptops, Spielzeug und Computerzubehör gibt es bis 9 Uhr am Montagmorgen auch eine ganze Reihe an Angeboten aus dem Gaming-Bereich. Vor allem für Fans der Nintendo Switch gibt es zwei interessante Deals, die wir euch in diesem Artikel kurz vorstellen. Die Übersicht über alle Weekend Deals bei Saturn findet ihr hier:

Saturn Weekend Deals: Zu den Angeboten

SanDisk Speicherkarte für Nintendo Switch

Die speziell für die Nintendo Switch gedachte MicroSD-Speicherkarte von SanDisk bekommt ihr in der Größe 128 GB für 17,99 Euro. Damit ist Saturn laut Vergleichsplattformen aktuell der günstigste Anbieter. Allerdings ist Amazon inzwischen nachgezogen und bietet die Karte zum gleichen Preis an.

SanDisk MicroSD-Speicherkarte für Switch (128 GB) für 17,99€ bei Saturn

SanDisk MicroSD-Speicherkarte für Switch (128 GB) für 17,99€ bei Amazon

Die Switch-Speicherkarte von SanDisk bietet eine Lesegeschwindigkeit von bis zu 100 MB/s und eine Schreibgeschwindigkeit von bis zu 90 MB/s. Damit ist sie sehr gut für die Switch geeignet, die lediglich eine Lesegeschwindigkeit von 60 MB/s benötigt. Da die Schreibgeschwindigkeit für die Nintendo Switch nicht so wichtig ist, kann man auch problemlos langsamere Karten wie die SanDisk Ultra verwenden. Allerdings ist diese momentan nicht viel günstiger, für 128 GB bezahlt ihr bei Amazon 17,18 Euro.

SanDisk Ultra MicroSD-Speicherkarte (128 GB) für 17,18€ bei Amazon

PowerA Switch Controller

Den kabelgebundenen PowerA Switch Controller bekommt ihr in verschiedenen Pokémon-Designs schon für 12,99 Euro (UVP: 34,99 Euro). Auch in diesem Fall ist Saturn laut Vergleichsplattformen momentan am günstigsten, aber auch hier ist Amazon mittlerweile mitgezogen.

PowerA Switch Wired Controller für 12,99€ (UVP: 34,99€) bei Saturn

PowerA Switch Wired Controller für 12,99€ (UVP: 34,99€) bei Amazon

Der PowerA Switch Wired Controller ist ein offiziell lizenzierter Controller für die Nintendo Switch, der über ein 3 m langes USB-Kabel an die Konsole angeschlossen wird. Er verfügt über alle Tasten und Sticks, die auch der Nintendo Switch Pro Controller bietet. Allerdings fehlen ihm sowohl Rumble als auch Bewegungssteuerung. Als Ersatz- oder Zweitcontroller, beispielsweise für gelegentliche lokale Multiplayermatches, ist der PowerA Wired Controller gut geeignet. Wenn ihr vorhabt, den Controller häufig zu nutzen, dürfte sich aber die Investition in etwas Hochwertigeres lohnen.

