Er will das schlechteste Spiel aller Zeiten machen und ist bisher auf einem richtig guten Weg

Monster Sniper Season 3 soll das schlechteste Spiel aller Zeiten werden und das könnte klappen.

Die meisten schlechten Spiele werden unfreiwillig schlecht. Immerhin wollen die wenigsten Entwickler*innen, dass ihr Titel doof wird, ihnen machen meist einfach widrige Umstände wie Zeit- und Geldmangel oder Befehle von ganz oben einen Strich durch die Rechnung. Bei Monster Sniper Season 3 ist das anders: Hier soll ganz bewusst ein schlechtes Spiel entstehen, sogar das schlechteste überhaupt. Wie das aussieht und was es damit auf sich hat, lest ihr hier.

Monster Sniper Season 3: Dieser Entwickler will das schlechteste Spiel aller Zeiten machen

Darum geht's: Der Indie-Entwickler Carsen Rapp arbeitet schon seitdem er 14 Jahre alt ist an kleinen, seltsamen Indie-Titeln. Videos macht er seit dem zarten Alter von 11. Jetzt hat er sich aber etwas Neues in den Kopf gesetzt. Gemeinsam mit seiner TikTok-Community bastelt er am schlechtesten Spiel überhaupt.

Dabei geht es ihm natürlich nicht darum, ein so schlechtes Spiel zu machen, dass es schlicht unspielbar oder sterbenslangweilig wird. Nein, im Gegenteil – sein Titel soll selbstverständlich so schlecht sein, dass es schon wieder Spaß macht. Ein schwieriges Unterfangen, aber es wirkt so, als ob es klappt.

So spielt sich das: Monster Sniper Season 3 funktioniert wie ein 2D-Platformer und wir steuern eine Ratte, die einen Raketenwerfer durch die Gegend trägt. Dazu kommt eine Steuerung, die sich nicht intuitiv bedienen lässt und natürlich gibt es auch einen Hund, den wir streicheln dürfen – nur dass der sich daraufhin in einen Schwarm Ameisen verwandelt.

Hier seht ihr den Hund in Monster Sniper Season 3, dem schlechtesten Spiel aller Zeiten.

So sieht das dann aus: Carsen Rapp aka Everywhere Nowhere lässt sich von seinen Zuschauer*innen inspirieren und baut Features oder Elemente in sein Spiel ein, die eigentlich keiner leiden kann. Wie zum Beispiel Unterwasser-Level, giftige Sümpfe oder Missionen, bei denen wir NPCs eskortieren müssen. Auch ein Battle Pass und Mikrotransaktionen werden immer wieder gefordert.

Hier seht ihr zum Beispiel die Umsetzung der Idee, nicht nur ein von Only Up! inspiriertes Level an den Start zu bringen, sondern auch noch die umgekehrte Version davon: Only Down.

Dabei kommt offenbar ein absolut haarsträubend-frustrierendes Spielerlebnis heraus, mit dem der Entwickler selbst nicht gerechnet hätte. Aber er zeigt sich sehr zufrieden mit dem Ergebnis und macht selbstverständlich unbeirrt weiter. Es gibt mittlerweile schon sehr viele dieser Videos mit neuen Ideen und hier bei itch.io könnt ihr Monster Sniper Season 3 herunterladen und ausprobieren.

Was soll das alles? In einem Gespräch mit Eurogamer erklärt der Monster Sniper Season 3-Entwickler, dass er zwar behaupte, ein schlechtes Spiel machen zu wollen. In Wirklichkeit sei sein Ziel aber, vor allem ein spaßiges und witziges Spiel zu entwickeln. Ihm sei es wichtig, dass er auch die Arbeit daran und die Interaktion mit seiner Community genießen könne.

"Ich kann es nicht zu schlecht machen, ich versuche immer, es auch spaßig und interessant zu machen."

Momentan plane Everywhere Nowhere, 100 Videos zu seinem Spiel zu veröffentlichen. Selbstverständlich handele es sich bei Monster Sniper Season 3 auch nicht um ein Spiel, das einfach so genossen werden könne. Aber als Herausforderung oder bei Speedrun-Events würde es sich durchaus gut machen. Genau darauf hofft der Entwickler darauf, letzten Endes irgendwann bei Awesome Games Done Quick zu landen.

Wie findet ihr die Idee und das, was es bisher schon von Monster Sniper Season 3 zu sehen gibt?