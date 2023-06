Only Up mutiert zum größten Twitch-Hit 2023: Wir erklären die Faszination am erbarmungslosen Platformer

Wir erklären euch, was es mit dem Twitch-Hit Only Up auf sich hat.

Wenn ihr aktuell in euren YouTube-Feed schaut, welche Spiele derzeit auf Twitch angesagt sind, führt kein Weg an Only Up vorbei. Der simple und doch so unbarmherzige Plattformer ist seit einem Update vor gut zehn Tagen zum Riesenhit mutiert. Wir haben das Spiel gestern ausführlich gezockt und können euch verraten, was es mit dem Spiel auf sich hat und woher die Faszination kommt.

Kurz erklärt: Das ist Only Up

Das grundlegende Spielprinzip könnte simpler kaum sein: Ihr steuert einen Teenager aus der Third-Person (oder wahlweise First Person) und müsst den höchsten Punkt im Spiel erreichen. Die Spielwelt ist dabei größtenteils vertikal aufgebaut und eure einzige Aufgabe besteht darin, von einer heruntergekommenen Siedlung aus das Weltall zu erreichen und dabei von einem Objekt zum nächsten zu springen.

Das ist die Faszination des Spiels

Only Up ist eine einzige, zusammenhängende und durchaus fordernde Herausforderung, der sich aktuell viele Streamer und Speedrunner stellen.

Der große Twist des Spiels ist, dass jeder Fehlsprung im schlimmsten Fall dazu führt, dass ihr abstürzt und wieder ganz von unten anfangen müsst. Besonders fies ist, dass es weder Speicherpunkte gibt, noch könnt ihr Only Up zwischenspeichern, um am nächsten Tag weiterzuspielen. Bedeutet, ihr müsst den gut 2-3 stündigen Aufstieg an einem Stück meistern.

Wie das Spiel aussieht, hier der neueste Gameplay-Trailer von Entwickler SC-KR Games:

1:59 Only Up: Der YouTube-Hit im Gameplay-Trailer

Hier könnt ihr Only Up zocken?

Das Spiel ist am 24. Mai für PC erschienen (Link zur Steam-Shopseite). Aktuell gibt es keine Infos darüber, ob ein Port für Konsolen folgen wird. Mit Blick auf den aktuellen Erfolg des Spiels, können wir uns eine Umsetzung für PS5 und Xbox Series X/S jedoch sehr gut vorstellen.

Was kostet Only Up?

Auf Steam könnt ihr Only Up derzeit für 9,75 Euro kaufen.

Wie wir es unter anderem bei Among Us erlebt haben, kam der große Hype nicht wie gewöhnlich zum Release, sondern erst wenige Wochen später. Im Fall von Only Up nach einem großen Update, das wesentliche Kritikpunkte am Spiel verbessert hat:

Ihr könnt die Spielfigur beim Fallen besser kontrollieren und so im besten Fall (höhö ...) noch eine nicht ganz so tiefe Ebene ansteuern.

Die Spielfigur kann sich jetzt deutlich besser an Objekten festhalten und rutscht nicht mehr so oft ab.

Neben einem Third-Person, gibt es jetzt auch einen First-Person-Modus.

Ihr könnt die Kamera zentrieren, wodurch sie sich nicht mehr leicht versetzt, sondern direkt hinter der Spielfigur befindet.

Hier noch ein paar Bilder aus dem Spiel:

Only Up - Eindrücke aus dem YouTube-Hit ansehen