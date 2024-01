Das schlechteste PS4-Spiel aller Zeiten hat 21 auf Metacritic - Selbst Entwickler sagt: 'Dieses Game war ein Fehler'

Habt ihr das PS4-Spiel mit der schlechtesten Metacritic-Wertung gezockt?

Im Laufe der Jahre sind etliche fantastische Spiele für die PS4 erschienen, doch hin und wieder hat es auch die ein oder andere Gurke auf die Sony-Konsole geschafft. Schauen wir uns auf Metacritic um und rufen die letzte Seite der Wertungsübersicht für die PS4 auf, springt uns direkt ein Titel ins Auge – und der hat eine durchschnittliche Wertung von gerade einmal 21 Punkten.

Um welches Spiel geht es?

Den Trailer dazu könnt ihr euch hier anschauen:

1:36 Afro Samurai 2: Revenge of Kuma Volume One - Vorstellungs-Trailer - Vorstellungs-Trailer

Worum es in dem Spiel geht? Afro Samurai 2 basierte auf den gleichnamigen Mangas und erzählte die Geschichte Kuma, einem Kindheitsfreund von Afro Samurai. Dabei sollten wir in die Rolle eines kybernetisch veränderten Samurais mit einer Teddybären-Kopfbedeckung schlüpfen und uns auf einen blutigen Rachefeldzug begeben.

Spielerisch handelte es sich hier um ein simples 3D-Action-Adventure mit Platforming-Elementen, in dem wir mit dem Katana Feinde verkloppen sollten.

Was wurde kritisiert? So ziemlich alles, was ein Videospiel ausmacht. Die Grafik, das Sound-Design, das Kampfsystem, die Story – all das erntete starke Kritik. "Afro Samurai 2: Revenge of Kuma Volume 1 ist trotz seiner kurzen Spieldauer ein unangenehmes, zutiefst deprimierendes Erlebnis", schrieb die Seite PlayStation Lifestyle damals.

Einen Walkthrough könnt ihr euch hier ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Warum wir in der Vergangenheitsform schreiben? Weil es Afro Samurai 2 mittlerweile gar nicht mehr zu kaufen gibt.

Die kuriose Geschichte hinter Afro Samurai 2

Afro Samurai 2: Revenge of Kuma Volume 1 erschien am 22. September 2015 für PS4, Xbox One und den PC, hielt sich aber aufgrund der vernichtenden Kritiken gerade mal einen Monat in den Online-Stores.

In einem Interview mit cgmagonline von November 2015 zeigte sich Steve Escalant, der General Manager von Entwicklerstudio Versus Evil, sehr ehrlich und bezeichnete das Spiel als Fehlschlag. Im gleichen Atemzug entschuldigte er sich bei allen, die es gekauft haben. Zudem ließ er verlauten:

Wenn man sich die Reviews ansieht, war das Spiel nicht kaputt oder fehlerhaft, den Leuten gefiel es einfach nicht.

Die Konsequenz: Afro Samurai 2 (Volume 1) wurde daraufhin aus sämtlichen Online-Stores entfernt, darunter auch das PSN. Ihr könnt das Spiel heute dort also nicht mehr erwerben. Sämtliche Käufer*innen erhielten damals eine Rückerstattung.

Zudem plante das Studio ursprünglich, noch zwei weitere Episoden für Afro Samurai auf den Markt zu bringen, doch Volume 2 und 3 wurden schließlich eingestampft.

Weitere spannende PlayStation-Fakten und -Geschichten findet ihr hier:

Weitere PS4-Gurken auf Metacritic: Falls ihr euch fragt, welche PS4-Spiele auf der Plattform außerdem auf den letzten Plätzen landen: Direkt vor Afro Samurai 2 liegt Road Rage mit einem Metascore von 26. Platz drei der Flop-Liste belegt Basement Crawl mit 27, danach kommt The Quiet Man mit 28.

Jetzt ist die GamePro-Community gefragt: Welches Spiel ist eurer Meinung nach das schlechteste, das ihr jemals auf der PS4 gezockt habt? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare, wir sind wirklich sehr auf eure Antworten gespannt!