Letzte Chance: Eine der schnellsten PS5-SSDs von Samsung jetzt im Prime Day-Angebot sichern

Die Samsung 990 Pro gibt's nur noch für ein paar Stunden zum Toppreis im Prime Day.

Update: Leider war die 2TB-Version der Samsung 990 Pro schon kurz nach Veröffentlichung unseres Artikels ausverkauft. Die 1TB-Version ist aber weiterhin verfügbar. Auch diese Variante bekommt ihr laut Vergleichsplattformen aktuell nirgendwo günstiger als bei Amazon. Hier findet ihr sie:

Ursprüngliche Meldung:

Zum Amazon Prime Day bekommt ihr eine ganze Menge günstige Angebote für die PS5, darunter natürlich auch NVMe SSDs, die mit Sonys Konsole kompatibel sind. Falls ihr bei der Geschwindigkeit keine Kompromisse machen wollt und Prime-Mitglied seid, könnt ihr euch beispielsweise die superschnelle Samsung 990 Pro schnappen. Für 2TB Speicher bezahlt ihr nur noch 138,99€ und damit 42 Prozent weniger im Vergleich zur UVP von 239,90€:

Wie alle Prime Day-Angebote läuft der Deal nur noch bis Mitternacht, falls er nicht schon vorher ausverkauft ist. Auch die Variante mit 1TB könnt ihr günstiger bekommen, in diesem Fall zahlt ihr noch 91,80€. Eine gute Alternative ist zudem die WD Black SN850X, die zwar ein kleines bisschen langsamer ist, aber dafür schon mit einem PS5-kompatiblen Heatsink geliefert wird:

Auf unserer Prime Day-Übersicht haben wir euch noch viele weitere Top-Angebote herausgesucht, darunter auch so einige PS5-Deals. Die Übersicht über den gesamten Amazon Prime Day findet ihr hier:

Wie gut ist die Samsung 980 Pro SSD für PS5?

Die Samsung 990 Pro ist eine hervorragende PS5-SSD. Zur Perfektion fehlt nur der Heatsink.

Höchste Geschwindigkeit: Die Samsung 990 Pro ist mit einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 7.450 MB/s eine der schnellsten PS5-SSDs auf dem Markt und nochmal etwas schneller als ihr beliebter Vorgänger, die Samsung 980 Pro (7.000 MB/s), oder die oben erwähnte WD Black SN850X (7.300 MB/s). Für die PS5, die lediglich 5.500 MB/s braucht, sind aber all diese SSDs sehr gut geeignet.

Kein Heatsink: Leider verfügt die von Amazon angebotene Version der Samsung 990 Pro über keinen Heatsink. Prinzipiell funktioniert sie zwar auch so in der PS5. Falls ihr aber sichergehen wollt, dass sie nicht überhitzt und onfolgedessen ihre hohe Geschwindigkeit gedrosselt wird, könnt ihr auch einfach einen Kühlkörper dazukaufen. Hier ein paar Modelle, die in die PS5 passen: