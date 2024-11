10 Serien wie SpongeBob: Diese Cartoons sollten Fans des gelben Schwammkopfs kennen

Die Abenteuer von SpongeBob und Patrick sind noch immer beste Unterhaltung.

Mit SpongeBob Schwammkopf hat der US-amerikanische Meeresbiologe und Cartoon-Zeichner Stephen Hillenburg einen modernen Klassiker geschaffen. Seit 1999 unterhält der lustige Schwamm Kinder und Erwachsene auf der ganzen Welt. Mittlerweile sind knapp 300 Folgen verteilt auf 15 Staffeln erschienen, dazu kommen mehrere Filme.

An SpongeBob kommt natürlich kaum eine Serie heran. Wir haben trotzdem ein paar Empfehlungen für alle, die am liebsten nach Bikini Bottom ziehen würden, gesammelt und stellen sie euch in diesem Artikel vor.

Adventure Time – Abenteuerzeit mit Finn und Jake

0:31 In der Kultserie Adventure Time begleiten wir Finn und Jake auf ihren vielfältigen Abenteuern

Autoplay

Erstausstrahlung: 2010 (USA), 2011 (Deutschland)

2010 (USA), 2011 (Deutschland) Episoden: 279 in 10 Staffeln

Wenn ihr besonders die überdrehten, manchmal etwas unlogischen Abenteuer von SpongeBob und seinen Freund*innen mögt, dürfte euch auch Adventure Time gefallen. In den kurzen Episoden reisen Finn und der sprechende Hund Jake durch die postapokalyptische Fantasy-Welt Ooo und helfen allerlei skurrilen Figuren, darunter eine ganze Reihe von Prinzessinnen, bei ihren Problemen.

Die fantastische Welt von Gumball

0:20 The Amazing World of Gumball: Das Intro der Cartoon-Serie

Autoplay

Erstausstrahlung: 2011

2011 Episoden: 240 in 6 Staffeln

Abgedreht geht es auch in "Die fantastische Welt von Gumball" zu. Der namensgebende Protagonist ist ein zwölfjähriger, blauer Kater. Sein bester Freund ist ein Goldfisch, dem eine Lunge und Beine gewachsen sind, nachdem Gumballs Vater Richard, ein rosafarbenes Kaninchen, ihn die Toilette heruntergespült hat. Wenn ihr bei dieser Beschreibung hellhörig geworden seid, dürfte die Serie euch nicht enttäuschen.

Regular Show

0:15 Trailer zur Cartoon-Serie Regular Show

Autoplay

Erstausstrahlung: 2010 (USA), 2011 (Deutschland)

2010 (USA), 2011 (Deutschland) Episoden: 261 in 8 Staffeln

Zwei anthropomorphe Tiere sind beste Freunde, erleben zusammen undenkbare Abenteuer und gehen dabei allem und jedem auf die Nerven. Was auf SpongeBob und Patrick zutrifft, passt auch zu Mordecai und Rigby, den Helden der Serie Regular Show. Der Blauhäher und der Waschbär arbeiten zusammen als Parkwächter, verbringen ihre Zeit aber lieber mit Videospielen, Streichen und Fast Food.

Die Pinguine aus Madagascar

2:29 Die Pinguine aus Madagascar - Der neue Trailer zum Animationsfilm - Der neue Trailer zum Animationsfilm

Autoplay

Erstausstrahlung: 2008 (USA), 2009 (Deutschland)

2008 (USA), 2009 (Deutschland) Episoden: 149 in 3 Staffeln

Wenn es um Animationsfilme geht, sind die drei Madagascar-Teile definitiv ganz oben bei den Empfehlungen für SpongeBob-Fans. Das Serien-Spin-Off rund um die Pinguine fängt den Humor der Filme bestens ein und liefert erstklassige Unterhaltung. Die Pinguine Skipper, Kowalski, Private und Rico verfolgen einen größenwahnsinnigen Plan nach dem anderen, während der Lemuren-König King Julien in erster Linie an Partys interessiert ist.

Willkommen in Gravity Falls

0:43 Willkommen in Gravity Falls: Das Intro des beliebten Mystery-Cartoons

Autoplay

Erstausstrahlung: 2012 (USA), 2013 (Deutschland)

2012 (USA), 2013 (Deutschland) Episoden: 40 in 2 Staffeln

Willkommen in Gravity Falls ist die perfekte Halloween-Serie und eine absolute Empfehlung für Fans von paranormalen Ereignissen. Die Show erzählt über zwei Staffeln eine durchgängige Geschichte, die in einem fantastischen Finale gipfelt. Die Zwillinge Dipper und Mabel besuchen in den Sommerferien ihren mysteriösen Onkel im Städtchen Gravity Falls. Schon kurz nach ihrer Ankunft stellen sie fest, dass dort nichts so ist, wie es scheint. Wenn es um unglaubliche Abenteuer und erstklassige Ideen geht, steht Wilkommen in Garvity Falls SpongeBob Schwammkopf in nichts nach.

Rocko's modernes Leben

1:07 Rocko's modernes Leben: Das Intro des Kult-Cartoons

Autoplay

Erstausstrahlung: 1993 (USA), 1995 (Deutschland)

1993 (USA), 1995 (Deutschland) Episoden: 52 in 4 Staffeln

Rocko's modernes Leben gilt für viele als einer der Vorreiter, die Serien wie SpongeBob Schwammkopf überhaupt erst ermöglichten. Der Cartoon galt zuerst als zu freizügig und Nickelodeon ging davon aus, dass die Figuren und Geschichten zu abgedreht wären. Das Gegenteil war allerdings der Fall und die Serie kam besonders bei Teenagern und jungen Erwachsenen sehr gut an. Auch heute sind die Geschichten rund um das freundliche Wallaby Rocko noch immer eine Empfehlung wert.

Fosters Haus für Fantasiefreunde

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Erstausstrahlung: 2004 (USA), 2007 (Deutschland)

2004 (USA), 2007 (Deutschland) Episoden: 79 in 6 Staffeln

Fantasie ist auch bei SpongeBob extrem wichtig, in Fosters Haus für Fantasiefreunde wird sie aber sogar zum zentralen Thema. Der Titel ist im Englischen ein Wortspiel, da "foster home" so viel wie Pflegeheim bedeutet. In der Serie landen imaginäre Freund*innen in eben so einem Pflegeheim, wenn ihre Kinder ihnen entwachsen. Der 8-jährige Mac bringt es allerdings nicht übers Herz, seinen Freund Boo gänzlich aufzugeben. Also besucht er ihn jeden Tag und zusammen erleben sie weiterhin fantastische Abenteuer.

Weitere Empfehlungen:

Phineas und Pherb

Animaniacs

Cosmo & Wanda - Wenn Elfen helfen

CatDog

Welche Serie ist euer Lieblings-Cartoon? Habt ihr weitere Empfehlungen für SpongeBob-Fans?