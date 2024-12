Die besten Cartoon-Serien der 2000er Jahre

Wir stellen euch unsere Lieblingsserien aus den 2000ern vor.

Die 2000er-Jahre sind für viele von uns mit viel Nostalgie verbunden. Alleine in die Jahre zwischen 2000 und 2006 fallen die Veröffentlichungen der PS2, des GameCube, des Game Boy Advance, des Nintendo DS, der PS3 und der Wii. Und neben erstklassigen Spielen gab es zu dieser Zeit auch eine ganze Reihe von fantastischen Cartoon-Serien. Einige davon, die für uns zu den allerbesten zählen, möchten wir euch hier vorstellen.

Wir haben uns dabei dafür entschieden, auch ein paar Serien aufzunehmen, die streng genommen noch in den 90er-Jahren erschienen sind, aber eben die 2000er-Jahre stark geprägt haben.

Honorable Mentions

American Dad

Phineas und Ferb

Ben 10

Robot Chicken

Dora the Explorer

Totally Spies

The Winx Club

Danny Phantom

Mr. Bean

Jimmy Neutron

Drawn Together

Lilo & Stitch

SpongeBob Schwammkopf

2:07 SpongeBob Schwammkopf: Die Zeichentrickserie feiert sein 25. Jubiläum

Autoplay

Erstausstrahlung: 1999

1999 Episoden: 295 in 14 Staffeln

295 in 14 Staffeln Verfügbar bei: Netflix, Amazon Prime, Joyn

Die allerersten SpongeBob-Folgen sind in den USA zwar noch im alten Jahrtausend angelaufen, in Deutschland sorgt der gut gelaunte Schwamm aber erst seit Sommer 2002 für Lachfalten. Die abgedrehten Abenteuer von Spongy, Patrick, Sandy und Co. sind absolute Klassiker und haben neben zig Stunden bester Unterhaltung auch eine ganze Reihe von Memes hervorgebracht, die weit über die Serie hinaus bekannt sind.

Mehr Serien für Spongebob-Fans 10 Serien wie SpongeBob: Diese Cartoons sollten Fans des gelben Schwammkopfs kennen von Jonas Herrmann

South Park

1:15:13 South Park ist schwer zu ertragen, das ist das Tolle daran

Erstausstrahlung: 1997

1997 Episoden: 328 in 26 Staffeln

328 in 26 Staffeln Verfügbar bei: southpark.de

South Park ist dagegen auch in Deutschland schon im Jahr 1999 über die heimischen Bildschirme geflimmert, die Hochphase der Show startete aber erst ein paar Jahre später. Die Geschichten rund um die Grundschüler Cartman, Kyle, Stan und Kenny sind vollgepackt mit bitterbösem Humor und einer ordentlichen Portion Satire gewürzt. Quasi ein Spaß für die ganze Familie.

Futurama

1:49 Futurama - Die neue Staffel im Trailer

Erstausstrahlung: 1999

1999 Episoden: 160 in 9 Staffeln

160 in 9 Staffeln Verfügbar bei: Disney+

Matt Groening ist natürlich in erster Linie als Schöpfer der Simpsons bekannt. Seine zweite Serie, Futurama, ist bei Fans aber mindestens ebenso beliebt. In den 2000er-Jahren war die Weltraum-Crew von Planet Express teilweise sogar ähnlich populär wie die gelbe Familie. Nach zwei längeren Pausen ist Futurama seit 2023 wieder da und die Geschichte rund um den Zeitreisenden Fry wird mit neuen Folgen ausgebaut.

Family Guy

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Erstausstrahlung: 1999

1999 Episoden: 426 in 23 Staffeln

426 in 23 Staffeln Verfügbar bei: Disney+, Joyn

Während die Simpsons häufig als Satire auf das US-amerikanische Familienleben bezeichnet wird, gilt Family Guy gewissermaßen als Satire auf die Simpsons. Die Ähnlichkeiten der Griffins sind nicht nur offensichtlich, sie werden in der Serie selbst sogar immer wieder aufgegriffen. 2014 gab es sogar eine große Crossover-Folge. Trotzdem hat Family Guy es geschafft, sich einen eigenen Platz in der TV-Landschaft zu erkämpfen und manche behaupten sogar, die Show hätte die Simpsons heimlich abgelöst.

Avatar - Der Herr der Elemente

0:45 Das Opening von Avatar - Der Herr der Elemente ist heute noch ikonisch und einen Blick Wert

Erstausstrahlung: 2005

2005 Episoden: 61 in 3 Staffeln

61 in 3 Staffeln Verfügbar bei: Netflix

Avatar - Der Herr der Elemente ist für viele, die damit aufgewachsen sind, ein integraler Bestandteil der Kindheit. Die Serie ist dabei nicht nur eine der besten und beliebtesten Serien der 2000er-Jahre, laut den Usern der Datenbank IMDb ist Avatar tatsächlich die am besten bewertete Cartoon-Serie überhaupt. Wie die Top 10 darüber hinaus aussieht, könnt ihr in unserer Liste nachlesen:

Zur Liste Das sind die 10 besten Cartoon-Serien laut IMDb von Jonas Herrmann

Cosmo & Wanda - Wenn Elfen helfen

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Erstausstrahlung: 2001

2001 Episoden: 172 in 10 Staffeln

172 in 10 Staffeln Verfügbar bei: Netflix, Joyn

Cosmo & Wanda dreht sich um die namensgebenden Elfen, die zusammen dem 10-jährigen Timmy Turner zugeteilt werden. Der hat es Zuhause und in der Schule nicht einfach und bekommt deshalb helfende Elfen zur Seite gestellt, die ihm nahezu jeden Wunsch erfüllen. Diese Wünsche verfehlen allerdings meistens ihr Ziel und führen zu noch größeren Problemen.

Teenage Mutant Ninja Turtles

2:28 Der neue TMNT-Film sieht verdammt cool aus und ich will sofort ein Spiel in dem Stil

Erstausstrahlung: 2003

2003 Episoden: 156 in 7 Staffeln

156 in 7 Staffeln Verfügbar bei: nur zum Kauf verfügbar

Die 2003 erschienene Serie Teenage Mutant Ninja Turtles ist nach Teenage Mutant Hero Turtles schon die zweite Cartoon-Umsetzung der Comic-Vorlage rund um die mutierten Superhelden-Schildkröten von Kevin Eastman und Peter Laird. Während die ersten beiden Staffeln in Deutschland ziemlich häufig ausgestrahlt wurden, haben es die Seasons drei bis sieben leider nie ins deutsche Free-TV geschafft.

Kim Possible

0:59 Kim Possible - Das ikonische Intro der Disney-Serie

Erstausstrahlung: 2002

2002 Episoden: 87 in 4 Staffeln

87 in 4 Staffeln Verfügbar bei: Disney+

Kim Possible verbindet auf besonders coole Weise Elemente aus Superhelden- und Agenten-Geschichten mit cleverem Humor und den typischen Problemen, die wir alle aus der Schule kennen. Jede Folge bietet satte Action und alleine das Intro sorgt dafür, dass wir uns zurück in die 2000er-Jahre versetzt fühlen.

Noch mehr nostalgische Intros 9 deutsche Cartoon-Intros, die euch direkt zurück in eure Kindheit schicken von Jonas Herrmann

Scooby-Doo!

1:07 Supernatural trifft Scooby-Doo - Preview-Trailer zur Crossover-Episode ScoobyNatural - Preview-Trailer zur Crossover-Episode ScoobyNatural

Erstausstrahlung: 2002

2002 Episoden: 42 in 3 Staffeln

42 in 3 Staffeln Verfügbar bei: RTL+

Die allererste Serie rund um den sprechenden Hund Scooby-Doo! lief in den USA tatsächlich schon im Jahr 1969 und Mitte der 2000er-Jahre konkurrierte die Show mit den Simpsons um den Titel der US-amerikanischen Zeichentrickserie mit den meisten Episoden. Im Jahr 2002 bekam die Show einen Neustart unter dem Titel 'What's New, Scooby-Doo?' verpasst. Diese Show lief dann auch in Deutschland recht erfolgreich und dürfte für viele die prägendste Darstellung der Mystery, Inc. darstellen.

Was ist eure Lieblingsserie aus den 2000er-Jahren?