Shooter-Hit für PS5 im Angebot: Dieses Spiel liefert spektakuläre Action und harte Bosse im Dark Souls-Stil

Dieser Shooter des Studios hinter Dark Souls liefert euch sowohl auf PS5 als auch auf Xbox Series ein forderndes Action-Spektakel.

Lust auf einen tollen Shooter, der sowohl ein wahres Action-Feuerwerk als auch sehr forderndes Gameplay liefert? Dann ist das von From Software (Dark Souls, Elden Ring) stammende Armored Core 6: Fires of Rubicon vielleicht das Richtige für euch. Bei Amazon bekommt ihr das 2023 erschienene Actionspiel gerade in der PS5-Version zum halben Preis im Sonderangebot:

Leider gibt es bei Amazon nur die PS5-Version günstiger, weil die PS4- und Xbox-Fassung dort bereits ausverkauft sind. Ihr findet das Angebot alternativ aber auch bei MediaMarkt und bei Saturn. Dort sind aktuell noch alle drei Versionen verfügbar.

Armored Core 6: Was bietet der Shooter-Hit des Dark Souls-Studios?

19:27 Armored Core 6 - Unser Testvideo zum neuen Action-Feuerwerk von From Software

Mit Armored Core 6 hat das Studio From Software eine Reihe fortgesetzt, die vor dem großen Durchbruch mit Dark Souls zu ihren größten Erfolgen zählte. Es handelt sich dabei um Third-Person-Shooter, in denen ihr euch mit schwer bewaffneten Mechs durch eine dystopische Zukunft kämpft.

Mit Dark Souls und Elden Ring hat Armored Core 6 im Grunde nur die spektakulären und fordernden Bosskämpfe gemein. Ansonsten finden sich hier keine Soulslike-Elemente, stattdessen bekommt ihr ein relativ lineares Action-Feuerwerk, das euch kurze, knackige Missionen liefert, welche selten länger als 20 Minuten dauern.

Gerade die Kämpfe gegen andere Mechs sind oft besonders schick anzuschauen. Der hohe Schwierigkeitsgrad lässt euch aber nicht viel Zeit zum Betrachten.

Die Kämpfe, die sowohl am Boden als auch in der Luft stattfinden, machen dank des hohen Tempos, der spektakulären Effekte und natürlich der vielen verschiedenen Waffen eine Menge Spaß. Mit Raketenwerfern, Lasergewehren und sogar Nahkampfwaffen wie Schwertern tretet ihr gegen Panzer, Helikopter und natürlich gegen andere Mechs an.

Der Umfang kann sich trotz der linearen Struktur sehen lassen, ihr könnt mit gut und gerne 30 Stunden Spielzeit rechnen. Ein cooles Fortschrittssystem sorgt die ganze Zeit über für zusätzliche Motivation: Ihr könnt euren Mech bis ins Detail anpassen und sowohl die Bewaffnung als auch einzelne Rüstungsteile wechseln und upgraden.

Durch die Vielfalt der Ausrüstungsgegenstände könnt ihr mit ganz verschiedenen Spielweise und Taktiken experimentieren, was oft auch nötig ist. Stellt ihr euch nämlich nicht gut auf eure Gegner ein, können manche Missionen extrem hart werden. Im Hinblick auf den Schwierigkeitsgrad ist Armored Core 6 also doch wieder nahe an Dark Souls. Wenn man aber erst mal den richtigen Build gefunden hat, sind alle Probleme lösbar.

