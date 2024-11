PlayStation-Legende Shuhei Yoshida, der letzte Chef der "PS4-Ära", verlässt Sony nach 31 Jahren

Shuhei Yoshida ist seit der PS4-Ära vermehrt in die Öffentlichkeit getreten.

Auch wenn insbesondere Ken Kutaragi als der Vater der PlayStation gilt, haben damals Personen mit ihm zusammengearbeitet, die ebenfalls die Zukunft der beliebten Konsole geprägt haben. Darunter ist Shuhei Yoshida, der die erste PlayStation für Entwicklerstudios und Publisher für eine potenzielle Zusammenarbeit schmackhaft gemacht hat.

Der Rest ist Geschichte. Die greifen wir nun im Rahmen der Meldung auf, dass Yoshida am 15. Januar 2024 Sony Interactive Entertainment nach 31 Jahren verlässt.

Shuhei Yoshida verlässt PlayStation nach 31 Jahren

Wenn euch Shuhei Yoshida bekannt vorkommt, dann dürfte das trotz seinem frühen Mitwirken seit der ersten PlayStation vor allem an der PlayStation 4 liegen. Zu dieser Zeit ist er durch Interviews und Werbevideos verstärkt in die Öffentlichkeit getreten und wusste seine Zeit im Rampenlicht zu nutzen.

Durch seine rege Interaktion mit Fans auf Twitter, heute X, wurde er zum Gesicht von PlayStation und auch Präsident der Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios.

Wieso also nach all der Zeit das Unternehmen verlassen? Das begründet Yoshida im PlayStation Podcast – der in einem offiziellen Blogpost zusammengefasst wurde – wie folgt:

„Ich bin von Anfang an bei PlayStation dabei und das ist mein 31. Jahr mit PlayStation. Und als ich 30 Jahre erreicht habe, dachte ich mir, dass es vielleicht an der Zeit wäre, weiterzuziehen. Das Unternehmen läuft gut. Ich liebe die PS5. Ich liebe die Spiele, die für diese Plattform erscheinen. Und wir haben eine neue Generation von Führungskräften, die ich respektiere und bewundere. Und ich bin gespannt auf die Zukunft von PlayStation. PlayStation ist also in wirklich guten Händen. Ich dachte mir: Okay, das ist meine Zeit.“

Shuhei Yoshida ist einer von mehreren Führungskräften, die Sony in den letzten Jahren verlassen haben. So hat etwa der “PlayStation-Vater“ Ken Kutaragi 2006 seine Position als Präsident bei der damaligen Videospielabteilung Sony Computer Entertainment Inc. (SCEI) an Kazuo Hirai abgegeben, der wiederum 2018 als CEO von Sony zurückgetreten ist. Diese Rolle übernahm dann Kenichiro Yoshida, der sie bis heute innehat.

Weiter hat Shawn Layden die SIE Worldwide Studios, bei denen Yoshida als Präsident tätig war, 2019 als CEO verlassen und arbeitet nun bei Tencent Games. Jim Ryan ist der aktuelle CEO von SIE.

Zum Zeitpunkt dieser Meldung ist Shuhei Yoshida Head of Indies Initiative bei SIE. Dabei konnte er sich seine Leidenschaft für Indie-Spiele zum Beruf machen und bewirbt diese unter anderem öffentlich auf seinem Profil auf der Social-Media-Plattform X.

Aktuell hat es im vor allem Nine Sols angetan, das gerade frisch auf PS4 und PS5 erschienen ist:

1:16 Dieses stylische, handgezeichnete Actionspiel wurde von Sekiro inspiriert und kommt auf Steam gut an

Autoplay

Ein Blick in die Zukunft

Wohin es Yoshida als Nächstes verschlägt, ist aktuell noch unklar. Über Social Media hat er verraten, dass er nach all den Jahren weder die Videospielbranche verlassen noch in den Ruhestand treten möchte. Seine Leidenschaft für das Medium scheint er also auch nach all den Jahren behalten zu haben.

An der Stelle sind wir wie immer gespannt auf die Meinung der GamePro-Community: Was haltet ihr davon, dass Shuhei Yoshida PlayStation verlässt und wie habt ihr ihn in Erinnerung?