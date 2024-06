94% positive Steam-Bewertungen und auch wir sind begeistert: Dieses von Sekiro inspirierte Souls-Spiel dürft ihr nicht verpassen

Dieses 2D-Souls ist richtig gut und verdient mehr Aufmerksamkeit.

Wenn es um Souls geht, ist natürlich gerade der Elden Ring-DLC das große Thema. Ein anderer toller Genre-Titel hat dagegen unserer Meinung nach viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen, nämlich Nine Sols (und ja, es heißt wirklich "Sols" und nicht "Souls").

Es handelt sich dabei zwar nicht um einen Vertreter aus dem 3D-Bereich, sondern um ein Metroidvania mit Souls-Mechaniken und einem sehr befriedigeneden Pariersystem. Falls ihr aber in dem Bereich etwas Abwechslung von FromSoftware sucht, wollen wir euch den Titel unbedingt ans Herz legen, denn wir haben sehr viel Spaß damit – und auch auf Steam kommt das Spiel richtig gut an!

Darum empfehlen wir euch Nine Sols

In Nine Sols verschlägt es uns in eine wunderschöne handgezeichnete Welt, die unterschiedliche Elemente in sich vereint: SciFi, mythologische Fantasy und Samurai-Kämpfe. Der Hauptcharakter Yi ist eine ziemlich mysteriöse Figur, die eigentlich zu Beginn des Spiels erst mal das Zeitliche segnet, dann aber von einer geheimnisvollen Kraft gerettet wird.

In der folgenden Zeit lebt Yi in einem Dorf und freundet sich mit einem kleinen Jungen an, der von seinen Eltern verlassen wurde. Doch nach einem einschneidenden Erlebnis muss unser Protagonist losziehen, um es mit nichts Geringerem als Göttern, den Sols, aufzunehmen. Bei Yis Aufbruch wird klar, dass weit mehr in ihm steckt, als er den Dorfbewohnern verraten hat.

1:16 Dieses stylische, handgezeichnete Actionspiel wurde von Sekiro inspiriert und kommt auf Steam gut an

Spielerisch erwartet uns in dem Titel sehr flüssiges Metroidvania-Gameplay, mit einem großen Fokus auf das Pariersystem. Wir müssen nicht nur Attacken mit gut getimten Blocks kontern, sondern können damit besonders starke Angriffe aufladen und wirkungsvoll auf die Gegner niederschmettern. Bestimmte Hiebe lassen sich dagegen nicht parieren, sodass wir immer gut aufpassen müssen.

Daneben lernen wir natürlich auch immer neue Skills dazu und können beispielsweise mit Fähigkeitspunkten auch die Option kaufen, Geschosse zu parieren und zurückzuschleudern. Außerdem hat Yi eine kleine Drohne dabei, die versperrte Wege öffnen kann.

Im Gegensatz zu klassischen Souls-Spielen legt Nine Sols auch einen starken Fokus auf die Story, die in comichaften Szenen erzählt wird. Wer hauptsächlich diese genießen will, hat übrigens auch einen einfachen Modus zur Auswahl.

Wer dagegen keine Lust auf Story-Dialoge hat und stattdessen lieber einfach nur Gegner am laufenden Band umhauen will – oder nichts mit dem geheimnisvollen SciFi-Setting anfangen kann – wird mit Nine Sols eventuell nicht glücklich werden.

Nine Sols ist am 29. Mai für PC erschienen und konnte auf Steam bisher über 6000 Bewertungen sammeln, von denen stolze 94% positiv ausfallen. Auf Konsolen soll der Titel auch noch erscheinen.

Fazit der Redaktion Samara Summer

@auch_im_winter Ich stecke gerade noch in meinem Nine Sols-Abenteuer, kann aber die vielen positiven Reviews gut nachvollziehen. Besonders schön finde ich, dass das Spiel eine ganz eigene Identität und Welt mitbringt und sich damit von anderen 2D- und 3D-Souls-Titeln abhebt. Der mysteriösen Story folge ich gebannt, während ich richtig Spaß dabei habe, Gegner umzunieten. Das Pariersystem ist nämlich nicht nur sehr präzise, sondern fühlt sich auch sehr befriedigened an. Die Konterangriffe haben richtig viel Wumms. Zwischendrin muss ich aber auch immer wieder innehalten und das coole Artdesign bewundern.

Hattet ihr bereits von Nine Sols gehört und könnte das Spiel was für euch sein? Was interessiert euch besonders daran?